Terör örgütü PKK: Misilleme yaparız!

PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Telal Silo, rejim güçlerinin mevzilerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye rejiminin Rakka operasyonunu sabote etmek istediği ve buna karşılık SDG'nin kendini savunduğu" ileri sürüldü.

Yayınlanan açıklama şu şekilde:

“Rakka kentini özgürleştirmek için başlatılan Büyük Savaş’ta güçlerimizin ve teröre karşı mücadele ortaklarımızın ilerleyişi ve kimi mahallelerin özgürleştirilmesinin ardından, rejim güçleri 17 Haziran’da uçak, top ve tank kullanarak özgürleştirilen bölgelerde bilinçli olarak geniş bir saldırı gerçekleştirmiştir. Saldırı Tabka kenti ve Fırat Barajı’nı özgürleştirme operasyonu kapsamında 3 ay önce özgürleştirilen bölgede gerçekleşmiştir.

Rejim güçlerinin bu saldırılardaki amacı Rakka’yı Özgürleştirme Hamlesi’ni boşa çıkarmaktır.”

Silo tarafından yapılan açıklamada saldırılarını sürdüren rejim güçleri uyarılarak şu ifadeler kullanıldı:



"Eğer rejim güçleri Rakka’daki mevzilerimize saldırılarını devam ettirirse, meşru savunma hakkımızı kullanarak bu saldırılara misilleme yaparız.”



ABD destekli ve himayesindeki YPG güçlerinin Rakka operasyonu devam ederken, Rusya destekli reijm güçleri Rakka'nın güneyinde ilerleme sağlamaya çalışmıştı.