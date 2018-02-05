Terör örgütü PKK konvoyu Afrin'e girecek!

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı ''Zeytin Dalı Harekatı'' devam ediyor.

Afrin'de ilk cephe hattı çöken terör örgütü şehir savaşlarına hazırlanırken, kuşatılan bölgede silah sıkıntısı çekiyor.

AFRİN'E SİLAH SOKMAK İSTİYORLAR

Geçtiğimiz gün Suriye'nin batı Halep kırsalındaki askeri muhalifler, Suriye-Türkiye sınırında PYD/PKK işgalindeki Afrin'e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakalamıştı.

Bölgeden Afrin'e silah girişi yapamayan terör örgütü, Menbiç-Tel Rıfat üzerinden yeni bir yardım hattı oluşturdu.

PKK KONVOYU MENBİÇ'TE BEKLİYOR

Terör örgütü PKK, hamisi ABD'den aldığı silahları rejimin denetiminde bulunan Nubul el-Zehra bölgesinden geçirerek Afrin'e sokmak istiyor.

PKK'ya ait konvoyun Menbiç'te beklediği rejim kurmayları ile geçiş için pazarlık yaptığı öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde Kamışlı ve Heseke'den gelen ABD silahları ile dolu konvoy terör örgütü tarafından sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr