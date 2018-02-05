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Terör örgütü PKK konvoyu Afrin yolunda

Afrin’deki teröristlere son günlerde Fırat’ın doğusundan oldukça azalmış olan destek dün itibariyle yeniden artmaya başladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:19
Terör örgütü PKK konvoyu Afrin yolunda

PKK işgalindeki Ras’ul Ayn’da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy, Afrin’deki teröristlere yardım için yola çıktı. Konvoydaki terörist sayısının 400 kişiyi geçtiği sanılıyor. ABD, Afrin’de büyük bozgun yaşayan PKK’ya Fırat’ın doğusundan gelecek yardımları desteklemediğini açıklamıştı. Ancak bu sözlerin de gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Son oluşturulan konvoyun bizzat ABD’nin talimatıyla Afrin’e gitmekte olduğu belirtiliyor. Teröristler Afrin’e girmek için sıklıkla Esed hakimiyetindeki Nubl bölgesini kullanıyor.

Afrin’i işgal eden terör örgütü PKK/PYD, Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı ilçe merkezi çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, TSK ve ÖSO’nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kalan teröristler, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezi civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor.

PKK, Afrin’in dış

mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler kazıp duvarlar örüyor. Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen PKK hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor.

BURSEYA’DA YENİ TÜNEL BULUNDU

Bunun yanısıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan teröristler, harekâta karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde PKK’dan temizlenen Burseya Dağı’nda yeni hendek ve tüneller bulundu. Özellikle ormanlık alanların seçildiği hendeklerin yer yer iş makinalarıyla genişletildiği, buralarda bazı mühimmatların istiflendiği, birtakım tünellerin ise çatışma sırasında teröristlerin bombalardan korunması için ‘L’ şeklinde yapıldığı görüldü.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:19
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