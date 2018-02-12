Terör örgütü PKK kimyasal silah kullanıyor!
Halep’in kuzeyinde, Afrin bölgesindeki Bülbül civarında PKK/YPG’nin kimyasal silah saldırıları nedeniyle bu sabah Muhaliflerden 6 kişi yaralandı.12 Şubat 2018 Pazartesi 15:50
Bülbül ilçesi yakınlarındaki Şeyh Kharuz bölgesinde PKK/YPG’nin bölgede zehirli gazlar kullandığı ikinci kez tespit edildi.
Muhalif gruplar, çatışmalar sounucunda, Kuzey Halep kırsalındaki Busraya Dağı’nın batısındaki Suriye-Türkiye sınırındaki Buran Dağı’nı kontrol altına aldılar.
Aynı bölgede daha önce de kimyasal saldırıya uğrayan Muhalif üyeler Türk hastanelerine nakledildi.
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