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Terör örgütü PKK kan anonsu yapmaya başladı

Zeytin Dalı Harekatı'yla darmadağın olan terör örgütü YPG, yaralı militanları için Kobani’de kan anonsları yaptırıyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:42
Terör örgütü PKK kan anonsu yapmaya başladı

Türkiye’nin ÖSO birlikleriyle birlikte Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekatı 13’üncü gününe girdi. Operasyonda ağır kayıplar veren terör örgütü, yaralılar için Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani’de kan toplamaya çalışıyor.

Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırır. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşitpınar’dan da duyuluyor.

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:42
  1. öso
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