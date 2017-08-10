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Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD işgal altında tutuğu bölgelerde kaçırma faaliyetlerini sürdürüyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:57
Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/PYD işgal altında tutuğu bölgelerde sindirme ve adam kaçırma faaliyetlerine devam ediyor. 

Ayn Al Arab kırsalında bulunan bölgede faaliyet yürüten, SNHR haber muhabiri Barzan Hüseyin PKK'lı teröristlerce kaçırıldı. 

Tutuklanan gazetecinin avukatı ile görüşmesi engellenirken, kronik hastalıkları için tıbbi yardım almasıda red edildi. 

Suriye İnsan hakları gözlem evi'nin verilerine göre Terör örgütü'nün sözde hapishanelerinde 97'den fazla siyasi mahkum bulunuyor. 

Bu kişiler teröristler tarafından sorgulanırken, işkencelere maruz kalıyor.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:57
  1. pkk
  2. pyd
  3. deaş
  4. PKK/PYD
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