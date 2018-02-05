Terör örgütü PKK denince hep bu kadın ortaya çıkıyor

1 Şubat’ta Berlin’de Almanya Federal Meclisinin önü.

Katja Kipping’in eş başkanlığını yaptığı Alman Sol Parti’nin milletvekilleri, meclis önünde PKK için hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonra içeri girip, PKK paçavralarıyla “Afrin operasyonu durdurulsun” çağrısı adı altında terör propagandası yaptılar.

Bu durum Alman milletvekilleri için bir ilk değildi.

Özellikle Sol Parti’nin milletvekilleri başta da Katja Kipping, Almanya’da PKK denince en öne atlayan isimler.

3 EKİM 2015-PKK İÇİN OY İSTEDİLER

Kendi partisinden çok PKK’nın Alman eş başkanı gibi hareket eden Katja Kipping ve arkadaşları 1 Kasım 2015 seçiminden önce “oylar PKK’ya” kampanyası başlatmışlar ve PKK için HDP’ye destek istemişlerdi.

O terör propagandasını da PKK paçavrasıyla fotoğraflamışlardı.

3 KASIM 2016-HDP İÇİN KAMPANYA

PKK’lı Alman vekil Katja Kipping, 2015 yılındaki 1 Kasım genel seçiminde PKK için HDP’ye oy istedikten sonra bu kez 3 Kasım 2016’da HDP’li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın sözcülüğüne soyundu.

16 OCAK 2017-REFERANDUMA HAYIR

16 Ocak 2017’de PKK’nın Alman sözcüsü Katja Kippgin, bu kez 16 Nisan referandumunda hayır kampanyasına soyundu.

17 MART 2016-FİRARİ CAN DÜNDAR’I ALMANYA’YA ÇAĞIRDI

Türkiye düşmanı Alman milletvekili Katja Kipping, 17 Mart 2016’da firari Can Dündar’a sahip çıkanların başında geldi. Dündar’ın Almanya serüveni de Kipping’in çağrısının ardından başladı.

7 MART 2017-ALMAN CASUS İÇİN DEVREDE

Katja Kipping, 7 Mart 2017’de Alman casus Deniz Yücel için kampanya başlattı.

5 EKİM 2014-TÜRKİYE’YE TERÖR SUÇLAMASI

Terörün her türlüsüne sınırsız destek veren Alman Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, 17 Aralık sürecinde FETÖ’cülerin başlattığı “Türkiye-DEAŞ’a destek veriyor” yalanına anında sahip çıktı. Alman medyasına konuştu, “Türkiye, DEAŞ’la işbirliğini bırakmalı” diye yalan üstüne yalan söyledi.

ALMANYA’DAKİ FETÖ’CÜLERLE DE ORTAK

PKK’nın sözcülüğünü yapan, PKK bağlantılı teröristlerin tamamına sahip çıkan Alman Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping’in terör bağlantısı bununla sınırlı değil. Alman milletvekili ve başında bulunduğu Sol Parti, Almanya’daki firari FETÖ’cülerle, FETÖ’nün Almanya ayağındaki “Girişimciler Derneği Federal Birliği” (Bundesverband der Unternehmervereinigung-BUV) ile “Alman Diyalog Kurumları Birliği”nin (Bund Deutscher Dialog Institutionen) terör kurumlarıyla da irtibatlı. Geçtiğimiz Kasım ayında SETA’nın hazırladığı raporda, Alman Sol Parti ile Almanya’daki FETÖ kurumları arasındaki bağlantılar deşifre edilmişti.

Haber7