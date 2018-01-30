Terör örgütü PKK DEAŞ’lı taşıyor

Suriye’de terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli pazarlıklara yönelik yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. PYD/PKK’nın, gidecek yeri kalmayan DEAŞ’lılardan faydalanmak için kendilerine yeni bir hayat vaat ettiği ve bir kısım DEAŞ’lıyı Fırat Nehri’nin doğusundan Afrin’e taşıdığı öğrenildi. PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki pazarlıklara dair istihbarat çalışması yürüten ÖSO özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo, kirli ittifakı anlattı.

KURTARMA VAADİ

Karmo, PYD/PKK’nın DEAŞ’lıların kaçacak ve yaşayacak yer konusunda çaresiz kalması üzerine bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti. Karmo, şunları kaydetti: “PKK, özellikle (ABD desteğiyle) Rakka’yı işgal ettikten sonra genel ilişkiler bürosu kurdu. Birçok yabancı DEAŞ elemanına PKK saflarına katılmaları karşılığında cezadan kurtulacaklarını, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyeceklerini ve isimlerinin terör listesinden kaldırılacağını vaat etti. Hatta tanınmış DEAŞ’lıları da kurtarma sözü verdi. Seçme şansları olmayan DEAŞ’lı teröristler bu teklife umut bağladı.”

ESED YOL AÇTI

DEAŞ’tan ayrılarak PYD/PKK’ya katılan teröristlerin bir kısmının yaklaşık bir hafta önce Afrin’e dağlık ve ormanlık alandaki kamplara getirildiğini ifade eden Karmo, Fırat Nehri’nin doğusundan taşınan DEAŞ’lıların geçişi Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki topraklardan yaptıklarını söyledi. ÖSO komutanı, Afrin’e taşınan DEAŞ’lıların PYD/PKK tarafından TSK ve ÖSO’nun önüne sürüleceğini dile getirdi. Karmo, “Suriyeli ve yabancı teröristlerin Fırat’ın doğu bölgesinden seçilmelerinin sebebi, Afrin’i bilmiyor olmaları. Afrin’in yabancısı olunca PKK’nın tam kontrolünde kalacaklar” diye konuştu.

BOMBA YAPIMINI ÖĞRETTİLER

Karmo, DEAŞ’lıların PYD/PKK’ya katılımının ardından bombalı yüklü araçla saldırılarda artış yaşandığına işaret etti. Karmo, “PKK, DEAŞ’tan kendi saflarına kattığı elemanlardan özellikle bombalı araç hazırlamayı, bomba yapma ve suikast düzenleme tekniklerini öğrendi” değerlendirmesinde bulundu. PYD/PKK’nın Afrin hapishanelerindeki DEAŞ’lıları, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı iddia edilmişti.