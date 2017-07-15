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Terör örgütü PKK, baba ile oğlunu katletti!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinden bir grup terörist tarafından kaçırılan baba ile oğlu Hazro ilçesi kırsalında ölü olarak bulundu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:01
Terör örgütü PKK, baba ile oğlunu katletti!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ömer Demirbaş ve oğlu Musa Demirbaş dün akşam saatlerinde bir grup terörist tarafından evlerinden alınarak kaçırıldı. Silahlı teröristlerin kaçırdığı silahsız ve savunmasız köylüler Sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda ölü olarak bulundu. Teröristlerin köylüleri infaz ettikten sonra bölgeden kaçtıkları belirtildi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kuvvetleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen güvenlik kuvvetleri çevrede geniş önlemler alırken, teröristlerin muhtemel kaçma güzergahlarında ise operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:01
  1. Diyarbakır
  2. Lice
  3. Ömer Demirbaş
  4. Musa Demirbaş
  5. Sabah
  • belanizi bulun topunuzbelanizi bulun topunuz28 dk önce
    Bunca sivilkatliam. Ama bolgede hdp denen pkk partisi hala yuzde 8-9 larda en son calismaya gore. Ne demek lazim? Mustehak size mi diyelim? Bu yuzde 8i geri kalan 92 temizlesin mi?
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