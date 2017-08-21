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Terör örgütü PKK, Afrin’deki camileri ibadete kapattı!

Afrin’i 2012 yılında işgal eden PYD'nin ilçede 64 camiyi zorla ibadete kapattığı iddia edildi. Cami cemaatini DEAŞ ve El Kaide destekçisi olduğu iddiasıyla taciz eden terör örgütünün, işgal ettiği tüm bölgelerde çocuklara yönelik yaz dönemi Kur'an kurslarını yasakladığı da öne sürüldü.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:16
Terör örgütü PKK, Afrin’deki camileri ibadete kapattı!

Suriye PKK’sı PYD’nin 2012 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Halep’e bağlı Afrin ilçesinde 64 cami örgüt zoruyla kapatıldı. Kapatılan camilerin 24’ü Afrin ilçe merkezinde 40 tanesi ise köylerde bulunuyor. PKK terör örgütü ayrıca işgal ettiği tüm bölgelerde çocuklara yönelik yaz dönemi Kur'an kurslarını yasakladı.

CEMAAT TACİZ EDİLİYOR

Afrin merkez ve çevre köylerde cami cemaati PYD militanları tarafından taciz ediliyor. Afrin’de yaşayan Mehdi Reşid, Yeni Şafak gazetesine şu bilgileri verdi: “PYD’nin sözde asayiş timleri, cami cemaatine DEAŞ ve El Kaide destekçisi muamelesi yapıyor. Düzenli camiye giden insanlar takip altına alınıp sorgulanıyor. İnsanların cami, namaz ve din gibi kutsal değerleri ile alay ediliyor. İnsanlara ‘kominal bilinç’ adı altına İslam karşıtı sosyalist fikirler aşılamaya çalışıyorlar.”

HUTBELERE ÖRGÜT MÜDAHALESİ

Afrin ve çevresinde 18 yıldır imamlık yapan Ebu Ahmet isimli bir başka bölge sakini ise; “Terör örgütü hutbelere müdahale ederek kendi gündemini cemaate anlatmamız için baskı yapıyor. Hatta bazı zamanlar Türkiye ve Suriyeli muhalifler aleyhine bültenler çıkararak bunu imamlara zorla cemaate okutturuyorlar” dedi. Son bir yılda bölgede imamlara yönelik baskının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Ebu Ahmet, “Son 8 aylık zaman diliminde 4 cami imamı kayboldu. Bunun terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

KÜRTÇE ZORUNLU ARAPÇA YASAK

Terör örgütü PYD tarafından ilan edilen sözde kanton meclisi Temmuz ayında aldığı kararla eğitim dilini Kürtçe ye çevirdi. Bölge halkı PKK'nın okullarda Arapça'yı iki saate düşürmesini “İnsanları Kur’an’dan ve İslam’dan uzaklaştırma tuzağı” olarak yorumluyor. Nüfusunun yüzde 65’i Araplardan oluşan Afrin’de ders kitapları Abdullah Öcalan merkezli anlatımlar ve komünist ideoloji propagandası temelinde yeniden yazıldı.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:16
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  • rifatrifat57 dk önce
    camiye ayakkaybiyla girmis, eyyyy terörist bak geliyrim oraya
  • HarunHarun1 sa önce
    Bizi irkcilikla suclayan dangalaklar degilmi bunlar.....vay alcaklar vay
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