Terör örgütü PKK - ABD ittifakı son mu buluyor?

Haber7.com yazarı Taha Dağlı bugünkü köşe yazısında önemli tespitlerde bulundu. Dağlı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu sonrası ittifakın çatırdadığı ve her an son bulabileceğini yazdı.

Türkiye’nin kararlılığı ABD’ye geri adım attırdı. PKK terör örgütü ise Washington’a rest çekti.

“Acil yardım yoksa zaman daralıyor” diyen PKK, bu çağrısında ABD’yi Münbiç üzerinden de tehdit etti.

Zeytin Dalı operasyonu PKK için tam bir şok oldu.

En çok bel bağladıkları güç olan ABD ile Rusya, terör örgütünü yalnız bıraktı.

Rusya Türkiye ile işbirliğini bozmamak adına daha önce PYD terör örgütüne “Afrin’i boşaltın yoksa Türkiye gelecek” ültimatomu vermişti.

Geçtiğimiz Temmuz ayındaki bu çağrıya PYD-PKK terör örgütü olumsuz yanıt verince, Rusların PYD için yapabilecek bir şeyi kalmamıştı.

Rusya umudunu erken yitiren PKK-PYD, ABD’den ise son ana kadar ümitliydi.

Ancak Amerikalılar Afrin’deki teröristleri yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Bunda Türkiye’nin kararlı tutumunun yanı sıra bölgesel denge gücü ve sahadaki varlığı ABD adına caydırıcı unsurlar olarak göze çarptı.

ABD, Türkiye’yi Afrin konusunda da karşısına almaya cesaret edemedi.

PKK-PYD terör örgütü için Afrin, ikinci Kandil özelliği taşıyor:

Suriye’nin kuzeyinde kurmayı planladıkları terör devletinin prototipi konumunda.

Terör örgütünün Suriye’deki kalesi, karargahı.

Bu nedenle Afrin’i kaybetmek PKK için büyük bir yıkımın başlangıcı olacak.

Terör örgütünün Afrin sorumlusu olan bir kadın var, adı Hewi Mustafa.

Zeytin Dalı operasyonunun 4. Gününde ABD’ye çağrı yaptı.

Terör örgütü elebaşının mektubu Washington Post gazetesinde yayınlandı.

Daha önce FETÖ elebaşının da mektuplarını yayınlayan Washington Post, yine terör örgütü sözcülüğü yaptı.

FETÖ elebaşı Gülen o mektuplardan birinde Washington Post aracılığıyla ABD’ye “Türkiye’ye müdahale edin” çağrısında bulunmuştu.

PKK’nın Afrin elebaşı olan Hewi Mustafa da aynı gazete aracılığıyla ABD’ye “Türkiye’nin Afrin operasyonunu durdurun” diye seslendi.

O mektupta bir ifade yer aldı, terör örgütü elebaşı ABD’ye “zaman daralıyor, acele edin” diyordu. Burada üstü örtülü bir tehdit mesajı var. Afrin’in kaybedilmesi halinde ABD’yle PKK terör örgütü arasındaki ittifakın bozulması gündeme gelebilir. İttifak şu an için ciddi bir darbe aldı.Bundan sonraki süreçte PKK topu ABD’ye atıyor.

Çünkü Türkiye için Afrin’den sonraki durak Münbiç olacak. Terör örgütü Afrin elden çıkarsa ABD’nin stratejik olarak daha fazla önemsediği Münbiç’ten çekilme tehdidinde bulunuyor. Üstü örtülü bu tehdit mesajında ABD’ye “ya Afrin’de bize yardım edin ya da biz Münbiç’ten çekiliriz” diyor. PKK’nın ABD’ye yönelik tehdit halkasında Münbiç ile birlikte Deyruzzor kenti de var.

Buradaki işgali de sonlandırıp, tamamen Haseke’ye geçme planı güdüyorlar.

Tabi Münbiç ile Deyruzzor ABD’nin planları çerçevesinde olan bölgeler. ABD’nin buraları kaybetme lüksünün olmayacağını düşünerek, PKK Washington’a bu tehditleri savurabiliyor.