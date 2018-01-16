Terör örgütü paniğe kapıldı, sosyal medyada kampanya başladı

Türk ordusu terör örgütü YPG'yi Afrin'de tepelemek için emir bekliyor, harekâtın eli kulağında.

Gece boyunca bölgede silah sesleri kesilmedi, aktivistler Türk askerinin attığı toplarla delik deşik olan binaların fotoğraflarını yayınladı.

Teröristlere yakın sosyal medya hesaplarından yazılanlar, Afrin merkeze düşen mermileri doğruluyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki cebe sıkışıp kalan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lileri vuracak silahlar sınıra yığılıyor. Onlarca zırhlı araç, Hatay ve Kilis'e konuşlanmış durumda.

Etrafları sarıldıkça paniğe kapılan YPG'liler ise, sosyal medyadan kampanya yürütmeye çalışıyor.

Yapılan çağrılarda 40 bin teröristin Afrin'i savunmaya hazır olduğu belirtiliyor. Propaganda paylaşımlarında yalanın dozu hayli yüksek, YPG'lilerin Türk askerinin kontrolündeki Azez'e ilerlediği gibi akıl almaz yalanlar ortaya atılıyor.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'liler'in oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede DAEŞ ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan etti.

Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birkaç gündür açıklıyor.