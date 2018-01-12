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Terör örgütü paçavrasını astı, sınırda skandal görüntü

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi ve sınır hattına terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi simgeleyen bir paçavra asıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 12:51
Terör örgütü paçavrasını astı, sınırda skandal görüntü

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi ve sınır hattına, terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen büyük bir bez parçası asıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Tel Abyad ilçe merkezideki bir noktaya büyük bir bez parçası ile gümrük binası yakınlarına asılan bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.

Sınırda güvenlik güçlerinin önlemleri ise devam ediyor.

Tel Abyad ilçesinde 6 Eylül 2017'de gümrük binasının üstünde bulunan ABD bayrağı kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 12:51
  1. Tel Abyad
  2. PYD
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