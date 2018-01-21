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Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Terör örgütü YPG kuyruğu dik tutmak için skandal bir açıklamada bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 16:39
Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Ocak’ta Rojava’nın Afrin kentine “Zeytin Dalı Harekatı” adı altında operasyon başlattı. Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bu sabah Afrin’e girdiği belirtildi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, bu sabah yaptığı açıklamada, “Kara harekatı saat 11:05'te başladı. ÖSO da bizim birliklerimizle Afrin'e girdi” dedi. Terör örgütü YPG'den bir sözcü ise, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e girmeye çalıştığını ancak şiddetli çatışmalar sonucu başarısız olduğunu iddia etti.

Türkiye saatiyle 11:05'te Türk askerlerimizin Kilis'teki Gülbaba sınır kapısından Afrin'e geçtiği açıklandı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:39
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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 27 dk önce
    Yakında O , Kuyruklarıda Kopar. Hiç Şüphesiz.
  • turkturk39 dk önce
    BENCE BU IS COK HIZLI OLUP BILTMELI OLULE FAZLA OYNARSAN BOKLU OLURMUSGECE GUNDUZ SALDIRILIP BITMELI YOKS DALLANIP BUDAKLANIR
  • haydarhaydar46 dk önce
    Tamam işte onlar yalan söylüyor siz doğrusunu gösterin içerden görüntü falan yokmu...
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