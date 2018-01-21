Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Ocak’ta Rojava’nın Afrin kentine “Zeytin Dalı Harekatı” adı altında operasyon başlattı. Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bu sabah Afrin’e girdiği belirtildi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, bu sabah yaptığı açıklamada, “Kara harekatı saat 11:05'te başladı. ÖSO da bizim birliklerimizle Afrin'e girdi” dedi. Terör örgütü YPG'den bir sözcü ise, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e girmeye çalıştığını ancak şiddetli çatışmalar sonucu başarısız olduğunu iddia etti.

Türkiye saatiyle 11:05'te Türk askerlerimizin Kilis'teki Gülbaba sınır kapısından Afrin'e geçtiği açıklandı.