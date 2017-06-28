Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü kuryesi Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın kuryeliğini yaptığı belirlenen Suriyeli yakalandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:54
Terör örgütü kuryesi Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın kuryeliğini yaptığı belirlenen Suriyeli yakalandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu Suriyeli bir kişinin terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye ile Türkiye arasındaki kuryeliğini yaptığı ve örgüt üyelerini sınırdan geçirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, bu kişiyi Suriye sınırındaki Salihler Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:54
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. PKK
  4. Şanlıurfa
  5. Akçakale
  6. Akça
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya Belediyesi bayramda çocukların yüzünü güldürdü
    1. Alanya Belediyesi bayramda çocukların..
    2. Boraboy Gölü’ne ziyaretçi akını!
    3. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    4. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    5. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    6. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    7. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    8. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    9. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    10. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    11. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    12. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    13. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    14. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    15. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    16. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    17. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    18. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    19. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    20. Düzce’de binlerce uyuşturucu hap ele..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi