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Terör örgütü elebaşı kendini rezil etti!

Terör örgütü PYD kara propaganda girişimlerini sürdürüyor. Son olarak örgüt elebaşı Salih Müslüm Doğu Guta’da çekilen fotoğrafı ‘Afrin’miş gibi göstermeye çalıştı. Ancak gerçek çok sürmeden ortaya çıktı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 21:18
Terör örgütü elebaşı kendini rezil etti!

Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Müslim">Salih Müslim’in “Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü” iftirasıyla yaptığı konuşmasında kullandığı fotoğrafın Esed rejiminin Doğu Guta’daki hava saldırısından kaçan sivillere ait olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından daha önce Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esed rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaşan Müslim, yalanlara dayalı propagandasını Avrupa'nın başkentinde de devam ettirdi.

Müslim, Brüksel Basın Kulübü'ndeki toplantısında, "Türkiye'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" yalanını sıklıkla yinelerken, sunumunu yaptığı panoya Esed rejiminin 8 Şubat'ta Doğu Guta'daki hava saldırısında kaçan sivillere ait AFP tarafından servis edilen fotoğraf tekrar tekrar yansıtıldı.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 21:18
  1. salih müslüm
  2. brüksel

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