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Terör örgütü DEAŞ’ın sözde sağlık emiri Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa’da sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışan teröristlere yönelik yapılan operasyonda aralarında DEAŞ’ın kurucu üyesi olan sözde genel sağlık emiri ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin de olduğu 14 kişi yakalandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:11
Terör örgütü DEAŞ’ın sözde sağlık emiri Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kontrolü ve bilgisi dahilinde illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapma hazırlığında olduğu tespit edilen bir grup DEAŞ mensubu teröristin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, sınırı geçmeye çalışan 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 14 zanlı arasında DEAŞ terör örgütünün sözde Genel Sağlık Emiri Kefah Basheer Hussaın’in de olduğu öğrenildi. Kefah Basheer Hussaın’in ifadesinde, romatoloji uzmanı doktor olduğu, Irak’ta 2004 yılında Tevhid ve Cihad Grubunun kurucuları arasında bulunduğu, Irak El Kaidesi’nde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, DEAŞ silahlı terör örgütünün kurucuları arasında yer aldığı, örgütün sağlık genel sorumlusu (emiri) olduğunu söylediği öğrenildi. Yakalanan teröristlerden birinin Hollanda uyruklu, birinin Fas asıllı İngiliz uyruklu, 7’sinin Cezayir uyruklu, 2’sinin Suriye uyruklu, 2’sinin Irak uyruklu, birinin Mısır uyruklu olduğu belirtildi. Şahıslardan 13’ü adli makamlarca tutuklanırken, Mısır uyruklu şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARALARINDA KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTLER VAR

Hollanda uyruklu Xaviera Rose-Claire Swagemakers ve Cezayir asıllı Hollanda’da ikamet eden Mokhtar Mekkaoi isimli şahıslar hakkında İnterpol tarafından “Kırmızı Bülten” ile arama kayıtlarının olduğu, Fas asıllı İngiltere uyruklu Yunis Benelbadıa adlı teröristin hakkında ise İnterpol tarafından “Difüzyon” kaydının bulunduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:11
  1. şanlıurfa
  2. deaş
  3. operasyon
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