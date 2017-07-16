Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirleri Cerablus'ta yakalandı

Irak ve Suudi Arabistan kökenli iki teröristin DEAŞ'da üst düzey görev yaptığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'dan gelerek terör örgütü DEAŞ'a katılan Ebu Muaviyye el Cezrevi'nin DEAŞ keskin nişancı birlikleri genel komutanı olduğu açıklanırken Iraklı Ebu Kidame el Keyyare'nin ise Tümen komutanlığı yaptığı belirtildi.

Rakka'da yaralanan ve kaçak yollardan Cerablus'a gelen DEAŞ'lı teröristlerin sorgusu sürüyor.