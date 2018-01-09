Terör örgütü DEAŞ'ın Gazze tehdidinin altında ne var?

Filistinli uzmanlar, Terör örgütü DEAŞ'ın Hamas'ı hedef alan video kaydının, "Hamas'ı, Mısır'ın Sina Yarımadasına çekmek ve Gazze'de direnişe kan kaybettirmek için İsrail ve ABD istihbaratının kurduğu bir komplo" olarak nitelendirdi.

DEAŞ'ın geçen çarşamba yayınladığı video kaydında, Sina'da Gazze'den olduğu iddia edilen örgüt üyesi bir kişinin, "Hamas için Sina'dan Gazze'ye silah kaçırmak" suçlamasıyla Musa Ebu Zemat isimli Hamas mensubunu kurşunla infaz ettiği görüntülerine yer veriliyor.

DİRENİŞE KAN KAYBETTİRMEK İÇİN...

Filistinli uzmanlara göre DEAŞ, Hamas'ı hedef alan video kaydıyla namluların İsrail'e değil, Hamas'a çevrilmesi gerektiği mesajını veriyor. Direnişe Gazze içerisinde kan kaybettirmek isteyen DEAŞ'in ayrıca Hamas'ı Sina'ya çekmek ve Mısır'ın karşısında zor durumda bırakmak istediği ifade ediliyor.

HAMAS'I SİNA'YA ÇEKMEK İÇİN

Filistinli siyasi analist Mustafa es-Savaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın yayınladığı video kaydıyla, Hamas'ı, öldürülen üyesinin intikamını alması için Sina'ya çekmeye çalıştığına dikkati çekerek, video kaydını, "Siyonist, ABD ve bölgedeki istihbaratın, Hamas'ı Sina'ya çekmek için kurduğu bir komplo" olarak nitelendirdi.

"Söz konusu planla Hamas'ın askeri gücünün zayıflatılması hedefleniyor. Hamas'ın, Irak, Suriye ve Libya'da bir çok yerde kullanılan bu yapay örgütle mücadeleye girmesi ve gücünün tükenmesi isteniyor." diyen Savaf, "bahsi geçen ülkelerde maşa olarak kullanılan bu örgüte oynaması için bir rol verildi. O da görevini tamamladı, parçalandı ve dağıldı." ifadesini kullandı.

Ulaşılmak istenenin, hedef ülkeleri zayıflatarak kontrolü ele geçirmek olduğuna dikkati çeken Savaf, şunları kaydetti:

"Bu noktada Irak'ta DEAŞ nerede sorusunu soruyoruz. Gerçekten ellerindeki güce rağmen hepsi öldürüldü mü? Öte yandan Hamas'ın bu tezgaha karşı uyanık olması gerekir. Hamas'ı tahrik etmek ve Sina bataklığına çekmek için belki işi daha ileriye götürüp aynı türden başka suçlar da işlenebilir. Hamas, bu oyuna gelmemeli."

Gazze'de İçişleri Bakanlığına bağlı Rabat Fakültesi Bilimsel Araştırma Başkanı ve güvenlik konusunda uzman İbrahim Habib de DEAŞ'ın yayınladığı video kaydının, tam anlamıyla "istihbarat" operasyonu olduğunu belirtti.

DEAŞ'ın çektiği videoyu yayınlayan istihbarat birimlerinin, örgüt üyelerinin çoğunluğunun Gazze'den olduğu ve Sina'da bulunduğu yönünde mesaj vermek istediğini ve video kaydının arka planında, Mısır ile İsrail arasındaki tel örgülerin kasıtlı olarak gösterildiğini savunan Habib, ortaya atılan iddiaların, ileride Hamas'a, Mısır'la işbirliği yaparak DEAŞ üyelerini ortadan kaldırmasının istenmesi için bir gerekçe olarak sunulabileceğinin de mümkün olduğunu aktardı.

Habib, "DEAŞ'ın Gazze'ye yönelik doğrudan saldırı düzenlemesi uzak bir ihtimal. Bunun için Refah ve Gazze arasında Mısır ordusunu geçmesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün namlularının İsrail'e değil, Hamas'a çevrilmesi gerektiği mesajı vermeye çalıştığını belirten Habib, "Bunlar, terör örgütü DEAŞ'ın bir istihbarat aracı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Hamas, Sina'ya çekilerek başını derde sokması ve Gazze'de direnişe kan kaybettirmek isteniyor. Bu, Filistin direnişini ve Gazze halkını hedef alıyor." diye konuştu.

Habib, Gazze'de iddia edilenin aksine aşırı ideolojileri benimseyen kişilerin sayısının kayda değer olmadığını, Hamas'a mukavemet edecek askeri bir gücünün kesinlikle bulunmadığını ancak sayısının az olmasına rağmen emniyet güçlerinin bu durumu göz ardı etmeden gözaltılar gerçekleştirdiğini ve aşırı fikirlere sahip kişilerin düzeltilmesi için gerekli çalışmaları üstlendiğini kaydetti.

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim de DEAŞ'ın, Gazze ile Mısır arasında sınır güvenliğini arttırmak amacıyla inşa edilen tampon bölge başta olmak üzere Hamas ve Mısır arasındaki yakınlaşmalardan rahatsız olduğunu ifade ederek, "İdam ettiği kişiyi, 'Hamas için Sina'dan Gazze'ye silah kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla itham eden DEAŞ, Hamas'ı Mısır'ın karşısında zor durumda bırakmak istiyor." dedi.

İbrahim bu adımların, "kışkırtıcı" mahiyette olduğunu belirterek, terör örgütünün, Hamas'ı Sina'ya çekmek konusunda başarısız olacağını dile getirdi. İbrahim, "Hamas akıllıdır. Ancak DEAŞ tarafından tansiyon yükseltilebilir. Belki Hamas hedef alınabilir." uyarısında bulundu.

Hamas tarafından DEAŞ'ın yayınladığı video kaydıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.