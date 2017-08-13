Terör örgütü DEAŞ'ın eBay üzerinden para topladığı ortaya çıktı
FBI, terör örgütü DAEŞ’in yönetti küresel bir finans ağı tespit etti. Örgütün ABD’deki terörizmi finanse etmek için e-ticaret devi eBay’i kullandığı ileri sürüldü.13 Ağustos 2017 Pazar 13:37
ABD’de FBI tarafından yürütülen soruşturmada terör örgütü DAEŞ’in üst düzey bir yöneticisi tarafından yönetilen bir küresel finansal ağ tespit edildi.
The Wall Street Journal’ın haberine göre FBI belgelerinde Muhammet El-Şinavi isimli teröristin ülkedeki terörist faaliyetleri finanse etmek amacıyla eBay üzerinden aslında var olmayan yazıcıları sattığı ve böylece terör örgütünün finanse edildiği belirtildi.
Aynı kaynaklara göre terör örgütü İngiltere’den Bangladeş’e kadar birçok ülkede bu yöntem ile para topluyor.
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