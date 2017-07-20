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Terör örgütü DEAŞ'ın Adana emiri yakalandı

Konya'da ölü ele geçirilen DEAŞ mensubu teröristlerle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ebubekir M'nin örgütün sözde Adana emiri olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin, örgüte para ve silah gönderdikleri, düzenledikleri sohbetlerde örgüt propagandası yaptıkları, bu yollarla beyinlerini yıkadıkları kişileri kamplara götürdükleri iddia edildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:37
Terör örgütü DEAŞ'ın Adana emiri yakalandı

Adana'da, Konya'da ölü ele geçirilen DEAŞ mensubu teröristlerle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye gönderildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 12 Temmuz'da DEAŞ'ın hücre evinde ölü ele geçirilen teröristlerin Adana'da irtibatlı olduğu kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Ebubekir M, Abdülkerim Ü, Ali Y, Mehmet Ali A, Devran E. ve 18 yaşından küçük D.G. adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, örgüte para ve silah gönderdikleri, düzenledikleri sohbetlerde örgüt propagandası yaptıkları, bu yollarla beyinlerini yıkadıkları kişileri DEAŞ kamplarına götürdükleri iddia edildi. Şüphelilerden Ebubekir M'nin ise örgütün sözde Adana emiri olduğu öne sürüldü.

TEM ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezindeki 10 adrese 13 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonları sürdüren ekipler, daha sonra aranan bir zanlıyı da yakalamıştı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:37
  1. Konya
  2. Meram
  3. Adana
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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