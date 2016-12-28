Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 44 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. 117 DEAŞ'lı ise yaralandı.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:12
Bu haber 2.270 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
ABD Ankara Büyükelçiliğinin ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki…
Silivri'de yine kuş uçurtulmuyor
Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine…
FETÖ dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü!
Bursa’da kendisini arayıp “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller…
Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!
İzmir'de bir üniversite öğrencisi, belediyenin internet sitesi üzerinden başvurduğu ulaşım…
O hainler firar etti mi? Resmi açıklama geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen…