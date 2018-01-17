Terör örgütü DEAŞ saldırıya geçti

Rusya ve rejim güçlerinin açtığı koridorla geçtiğimiz sene Ekim ayında Hama doğu kırsalında Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) öncülüğündeki muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sızan DEAŞ bölgedeki varlığını halen koruyor.

HTŞ ve diğer muhalif gruplar örgütün bölgedeki ilerleyişini büyük oranda engellemiş olmalarına rağmen, rejimin başlattığı saldırılarla birlikte DEAŞ de bölgede ilerleme kaydetmiş durumda.

EBU ZUHUR'A DOĞU İLERLEYİŞ

Terör örgütü DEAŞ' bağlı unsurlar Hama doğu kırsalından İdlib'in güneydoğusundaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik saldırılarını sürdürürken, örgüte bağlı Amak Ajansı, Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın güneyndeki Sincar beldesi yakınlarında birkaç bölgenin rejime bağlı güçlerden ele geçirildiğini duyurdu.

"AMAK AJANSI" TEKRAR FAALİYETTE

Örgütün geçtiğimiz sene Ekim ayında Hama doğu kırsalında, HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sızması sonrası, Hama ve İdlib kırsallarında gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili yayın yapmayan "Amak Ajansı" son günlerde DEAŞ'in bölgede hem muhalifler hem de rejim karşısında sağladığı ilerlemeyle ilgili haberler servis etmeye başladı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı yakınlarında gerçekleştirdiği saldırılarla rejime bağlı güçlerden çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve esir alındığı yönünde haberler yapan örgüte bağlı "Amak Ajansı", dün akşam saatlerinde servis ettiği son haberde, bölgedeki çatışmaların devam ettiğini öne sürdü.

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