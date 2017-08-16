Terör örgütü DEAŞ peşmergeye saldırdı: 3 yaralı

Saldırıya ilişkin AA muhabirine konuşan Salahaddin İl Meclisi Üyesi Mehdi Taki, "Tuzhurmatu ilçesinin Zerge Bölgesi'ndeki peşmerge mevzilerine DEAŞ tarafından yapılan saldırısı sonucu çıkan çatışmada 3 peşmerge yaralandı." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların Zerge'de şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirten Taki, DEAŞ'ın saldırılarının püskürtülmesi için bölgeye peşmerge sevk edildiğini söyledi.



Terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıldır elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinden saldırdığını aktaran Taki, son iki hafta içerisinde saldırıların yoğunluk kazandığını kaydetti.