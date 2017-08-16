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Terör örgütü DEAŞ peşmergeye saldırdı: 3 yaralı

Irak'taki Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 3 peşmergenin yaralandığı belirtildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:59
Terör örgütü DEAŞ peşmergeye saldırdı: 3 yaralı

Saldırıya ilişkin AA muhabirine konuşan Salahaddin İl Meclisi Üyesi  Mehdi Taki, "Tuzhurmatu ilçesinin Zerge Bölgesi'ndeki peşmerge mevzilerine DEAŞ  tarafından yapılan saldırısı sonucu çıkan çatışmada 3 peşmerge yaralandı."  ifadelerini kullandı.

Çatışmaların Zerge'de şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirten  Taki, DEAŞ'ın saldırılarının püskürtülmesi için bölgeye peşmerge sevk edildiğini  söyledi.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıldır elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice  ilçesinden saldırdığını aktaran Taki, son iki hafta içerisinde saldırıların  yoğunluk kazandığını kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:59
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