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Terör örgütü DEAŞ Kadir Gecesi camii vurdu!

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Musul kentinde bulunan tarihi Büyük Nuri Camisi ile birlikte El Hadba minaresini havaya uçurdu.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:26
Terör örgütü DEAŞ Kadir Gecesi camii vurdu!

Irak'ın Musul kentinde bulunan tarihi Büyük Nuri Camisi ile El Hadba minaresi, terör örgütü DEAŞ saldırısında yerle bir oldu.

DEAŞ, TARİHİ CAMİYE SALDIRDI

Musul Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz 50 metre uzaklıktayken terör örgütü DEAŞ, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camii ve onun Minaresini patlatarak havaya uçurdu" ifadesini kullandı.

CAMİ, MUSUL'DAKİ EN BÜYÜK TARİHİ ESER OLARAK BİLİNİYORDU

Söz konusu DEAŞ'ın eylemini "Büyük suç" olarak nitelendiren Yarullah, güvenlik güçlerinin camiye doğru ilerlemesinin sürdüğünü aktardı. Büyük Nuri Camisi, 6.Hicri yılında Nürettin Zengi tarafından yapılmıştı. Nuri Camisi, Emevi camisinden sonra ikinci cami olarak inşa edilmişti. Daha önce bir kaç defa restorasyondan geçen Nuri Camisi son olarak 1944 yılında restore edilmişti. Cami ve minaresi, Musul'da en büyük tarihi eser olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:26
  1. DEAŞ
  2. Kadir Gecesi
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