Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü dağılıyor

TSK, Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
Terör örgütü dağılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Hakkari Yüksekova'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen adli aramada bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 1.182 fişek ve iki el bombası ele geçirildi. Mardin Dargeçit'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Biksi makineli tüfeği, beş roketatar mühimmatı, beş el bombası,

850 fişek ve üç örgüt kıyafeti ele geçirildi.

Bingöl Genç'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Doçka uçaksavar silahı, 79 Doçka uçaksavar mühimmatı, bir el yapımı patlayıcı ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 10 tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
  1. Silopi
  2. Irak
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. TSK
  5. Şırnak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Google çalınan bisikletlerinin peşine düştü!
    1. Google çalınan bisikletlerinin peşine..
    2. Çin’de gemi kaza yaptı, mürettebat kayıp
    3. Üniversite, öğrenci gönderen ülke..
    4. Sahte doçent ilkokul mezunu çıktı! TV..
    5. O ülkenin kralıyla ortak olan Türk..
    6. TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
    7. Suriye'de Türk askerine roketatarlı..
    8. 'Suudi savaş uçağını düşürdük!'
    9. İranlı askere yardım eden Türk subaya..
    10. MHP'den yasa teklifi! O yaş grubuna..
    11. Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle..
    12. Beşiktaş’ın yeni başkanı için tarih..
    13. Sigortasız yaşlılara 1395 lira maaş
    14. Sivas'ta 2 çocuk babası evinde ölü..
    15. Terör örgütü dağılıyor
    16. CIA'den İran açıklaması: Olaylarda..
    17. Erciyes'e turistler akın etti
    18. Sinop'ta okulda korkutan yangın
    19. Güvenlik görevlisi kendi çalıştığı..
    20. Karabükspor'dan iki transfer birden!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...