Terör örgütü DAEŞ'ten pusu: 9 ölü
Terör örgütü DAEŞ'in Kerkük'ün Riyad bölgesinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi'yi pusuya düşürmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.23 Ekim 2017 Pazartesi 21:59
Terör örgütü DAEŞ, Kerkük'ün Riyad bölgesinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi'ye pusu kurdu. DAEŞ'li teröristin kendini patlatması sonucu Irak ordusundan 4 asker hayatını kaybederken, Haşdi Şabi'den ise 5 kişi hayatını kaybetti. Kurulan pusunun ardından bölgede çatışma çıkması üzerine terör örgütü DAEŞ mensubu 11 terörist, Haşdi Şabi mensupları tarafından öldürüldü.
Haşdi Şabi Komutanı Vesfi El, "8 saat süren zorlu bir operasyondu. Bizden 5 asker, Irak ordusundan ise 4 asker operasyonda hayatını kaybetti. Operasyonlarda 6 intihar bombacısı kendini patlattı" dedi. Haşdi Şabi'den hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine gönderildi.
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