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Terör örgütü DAEŞ'ten pusu: 9 ölü

Terör örgütü DAEŞ'in Kerkük'ün Riyad bölgesinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi'yi pusuya düşürmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

23 Ekim 2017 Pazartesi 21:59
Terör örgütü DAEŞ'ten pusu: 9 ölü

Terör örgütü DAEŞ, Kerkük'ün Riyad bölgesinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi'ye pusu kurdu. DAEŞ'li teröristin kendini patlatması sonucu Irak ordusundan 4 asker hayatını kaybederken, Haşdi Şabi'den ise 5 kişi hayatını kaybetti. Kurulan pusunun ardından bölgede çatışma çıkması üzerine terör örgütü DAEŞ mensubu 11 terörist, Haşdi Şabi mensupları tarafından öldürüldü.

Haşdi Şabi Komutanı Vesfi El, "8 saat süren zorlu bir operasyondu. Bizden 5 asker, Irak ordusundan ise 4 asker operasyonda hayatını kaybetti. Operasyonlarda 6 intihar bombacısı kendini patlattı" dedi. Haşdi Şabi'den hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine gönderildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 21:59
  1. kerkük
  2. daeş
  3. deaş
  • TcTc4 sa önce
    Hasan gardaş Kerkük ü barzani kurtarmadı ona abd israil ikilisi verdi daeş é çekil dediler ona kalmİş oldu
  • ramazan özramazan öz10 sa önce
    pkk pydsiyah kıyafet giyer saldırır , sonrada deaş derler deaşmı kaldı. bu mahluklar sırt çantalarında her türlü formayı taşıyorlar. deaş sakalını keser ypg armasını takar şimdi durum bu
  • Katil sürüleriKatil sürüleri11 sa önce
    Yalan haberdir yandaşları mücadele ediyorlar desinler diye uydurmuşlardır.İt iti ısırmazda hani.
  • alaettin alaettin 13 sa önce
    iyi birbirindenbulsunlaramarikayala
  • hakan bartunhakan bartun13 sa önce
    Nedense bu daeş peşmerge olduğu zaman eylem yalmıyordu.Irak ordusu kerkükü ele geçirince eylem yapmaya başladı.Sanki israil ve abd nin vekili gibi.
  • yunusyunus13 sa önce
    iran bütün pis işlerini bu çocuk katili hasdi sabiye yaptırır iran kafir cumhuriyeti
  • hasanhasan13 sa önce
    Barzani ilk zamanda kerkükü işit teröristlerden kurtardı şia va haştilerin gelip hainlerin vasıtasıyla kerkükü sahip oldular.kürdlerin elindeiken Türkiye asker göndermeyi bile düşünüyordu şimdideTürkiyede ses yok bir zamanbehçelide gönüllü beşbin terörist kerküka gönderyordu oda şimdi sustu. Kürdler için eski düşmanlar dost oldular. Kim kimin dostu ise onunla haşra gidecek. Irkçılere Zalimlere yaşasın cehennem.
  • hakanhakan13 sa önce
    az bile gebermis sizi gidi iran pislikleri
  • erdemerdem14 sa önce
    hasdi sabi kadar asagilik iğrençbir örgüt yok iran bu orgutle sayisizca muslumani öldürdü muslumanlari sevmeyen şiiler bunlar çoluk çocuk kadın demeden öldürürler güçleri yetmiyor yetse türkiye yede saldırır bu itler
  • BabaBaba14 sa önce
    Alçak ABD ninişidir ne DAESismi DAES.
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