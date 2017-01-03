Terör örgütü DAEŞ'te iç savaş çıktı!

Suriye'de muhaliflere karşı savaşarak dengeleri değiştiren terör örgütü DEAŞ'ta yönetim kavgası çıktı. Örgütte iç savaş çıkmasına neden olan olay, DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin vurulmasıyla başladı. Bağdadi, 2016 Haziran'da DEAŞ askeri kanat sorumlusu Ebu Ali el Anbari'nin öldüğü ABD bombardımanında ağır yaralandı. Bağdadi önce Musul, daha sonra da Rakka'da tedavi gördü.



BACAĞI KESİLDİ KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR



Terör örgütü, Bağdadi için Suriye ve Irak'ta 10'dan fazla sığınak inşa etti. Zırh delici bombalara karşı koruma tedbirlerinin de alındığı özel sığınaklardan bazıları yer altına inşaa edildi. Bağdadi'nin tüm müdahalelere rağmen yürüyemediği ortaya çıktı. Ayaklarına isabet eden kurşun nedeniyle yürüyemeyen Bağdadi'nin bir ayağının kesilmiş olduğu da iddia ediliyor. Bağdadi'nin, yayınladığı sesli mesajlar dışında görüntü vermeyen ve son 1 yıldır hiç bir fiili görüşme yapmaması da bu iddiaları kuvvetlendiriyor. Bağdati'nin yürüyemiyor olması ve ciddi yaralanması örgüt içinde kavgaları da beraberinde getirdi.



MUHALEFET EDİNCE ÖLDÜRÜLDÜ



İdlip Binniş bölgesinden DEAŞ' ın 2.5 yıl sözcülüğünü yürüten Ebu Muhammed el Adnani, “Halife yürüyemiyor, bu şartlar altında görevini ifa edemez” diyerek örgüt için muhalefet yürüttü. Geçtiğimiz aylarda kendisini Kureyşi olarak gösteren halifeliğin hakkı olduğunu ilan eden Adnani, örgüt tarafından Suriye'de infaz edildi. Adnani, terör örgütü elebaşısı Bağdadi'yi korumak için kurulan sözde Halife Ordusu'na bağlı özel ekip tarafından Halep'e bağlı El Bab ilçesinde 2016 yılı Ağustos ayında öldürüldü. ABD ve Rus askeri kaynakları Adnani'nin kendi hava unsurları tarafından düzenlenen bombardıman sonucu öldürüldüğü iddiasında bulundu.



İSTİHBARAT SERVİSLERİ YÖNETİYOR



Öte yandan Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırıları uluslararası istihbarat servisleri tarafından yönetiliyor. Ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerin zamanı, eylem biçimi, silah, bomba ve cephane temininde uluslararası istihbarat servisleri aktif rol alıyor. Terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen Atatürk Havalimanı saldırısında kullanılan silah ve bombalar, Mısır ve Belçika istihbarat elemanları tarafından terminal içerisinde örgüt üyelerine teslim edildi. Suriye MuHaberatı da, DEAŞ ve PYD kaynaklı tüm eylemlere aktif olarak destek veriyor.



36 ÜLKEDEN YABANCI SAVAŞÇI VAR



DEAŞ mensubu Kafkas kökenli militanlar ile yabancı istihbarat örgütleri arasında bağlantı daha çok yurtdışına yerleşen ve büyük oranda Avusturya'da yaşayan kişiler üzerinden sağlanıyor. Türkiye'de patlatılan bomba ve saldırı girişimlerine Suriye Muhaberatı da katkı veriyor. PKK-PYD eylemlerinde ABD, Alman ve İngiliz gizli servisleri etkin rol üstleniyor. Türkiye'nin güney sınırı boyunca üslenen PYD ve DEAŞ terör örgütleri içerisinde 36 ülkeden yabancı savaşçı bulunuyor. Irak ve Suriye'de savaşan yabancı terör örgütü mensupları içerisinde başta ABD, İngiliz, Alman ve Fransız olmak üzere bir çok ülke istihbaratı ile irtibatlı militanın bulunduğu biliniyor.

Kaynak: yenişafak