Terör örgütü DAEŞ'e darbe! Hepsi ele geçirildi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube müdürlüğü Akçakale'de yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütünün canlı bomba eylemlerinde kullanmak için ülkeye soktuğu mühimmatlar ele geçirildi.
6 ADET İNTİHAR YELEĞİ BUTONU
Türkiye'de bombalı saldırılarda kullanmak için Akçakale sınır hattından ülkeye soktuğu anlaşılan terör örgütü DAEŞ'e ait 2 çuval içerisindeki 16 kg toz TNT, 300 metre infilaklı cortex patlayıcı fitil, 36 adet elektrikli kapsül, 6 adet basma tipi patlayıcı anahtar (İntihar yeleği butonu) ve 5 adet el bombası ele geçirildi.