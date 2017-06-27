Terör örgütü FARC bütün silahlarını bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silahlarının tamamının teslim alındığını açıkladı.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında, silah bırakma sürecinin üçüncü aşamasının tamamlandığı ve silahların tamamının BM'nin konteynerlerine alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde silah bırakmak ve topluma geri dönmek için oluşturulan 26 toplanma alanında bulunan militanlara ait 7 bin 132 silahın teslim alındığı kaydedildi. Daha önce kamplarda toplanarak silah bırakmaya başladığı duyurulan FARC'ın "şehir yapılanması"na mensup milislerin de bu sayıya dahil olup olmadığı belirtilmeyen açıklamada, silahların 1 Ağustos'a kadar anlaşma gereği FARC'ın güvenliği için kamplardaki konteynerlerde tutulmaya devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, 77 mühimmat deposunun açığa çıkarılarak imha edildiği bilgisi paylaşılarak, geçen mayıs ayı sonunda bitmesi gereken ve ertelenen sürecin artık tamamlandığı vurgulandı. Ülkede bugün FARC'ın son silahının teslim edileceği törene katılacak Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabındaki mesajında, BM Kolombiya Misyonunu barış sürecinde yaptıklarından dolayı tebrik etti.

Barış anlaşması takvimine göre mayıs sonunda bitmesi gereken silah bırakma süreci, toplanma alanlarındaki lojistik engeller başta olmak üzere bazı nedenlerle 20 Haziran'a tehir edilmiş, tarafların yaptığı görüşmelerin ardından bu tarih tekrar ertelenerek bugüne bırakılmıştı. FARC’ın, elindeki silahların yüzde 30'unu 7 Haziran'da teslim etmesinin ardından örgüt lideri Londono, "Bir daha asla şiddet kullanmayacağız.

Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak. Buna söz verdik ve tutacağız." demişti. Yarım yüzyılı aşkın süredir çatışan FARC'ın, ikinci yüzde 30'luk teslimatı ise kamuoyundaki şüpheli yaklaşımların da etkisiyle Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires kenti kırsalındaki La Evrira toplanma alanında, basına açık bir törenle yapılmıştı. Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti.

FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.