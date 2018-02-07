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Terör örgütü birbirine girdi! Kandil ve Afrin...

PKK’nın Kandil kadrosu ile Afrin ekibi birbirine girdi. Cinderes’te iki grup arasında çatışma çıktı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:02
Terör örgütü birbirine girdi! Kandil ve Afrin...

Afrin’de işgalci terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda Mehmetçik ve ÖSO savaşçılarının elde ettiği başarı, PKK içinde çözülmeyi de beraberinde getirdi. Öldürülen PKK’lı sayısı bine ulaşınca teröristlerin yaşadığı panik, kaosu tetikledi.

Örgüt işgalindeki Cinderes’te PKK’nın Kandil kadrosu ile Afrin kadrosu arasında çatışma çıktı. Kandil ekibinin ‘savaş’ ısrarına, Afrin kadrosunun cevabı, “Sizin hedefiniz Afrin’i yaktırmak, binden fazla kayıp verdik, çekilelim” şeklinde oldu. Tartışmanın büyümesi sonucu silahlar çekildi ve iki taraf arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Yeni Şafak’a bilgi veren Afrinli gazeteci Mesud İbo, PKK’nın iç çatışmasını doğruladı. Cinderes başta olmak üzere birçok noktada Kandil’den gelen teröristler ile Afrinli PKK’lılar arasında yaşanan gerginliğin silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyleyen İbo, şunları söyledi:

KANDİL İHANETLE SUÇLADI

“Afrinliler, sayıları 600’ü aşan Kandil ekibine ‘bölgeden çıkın, daha fazla kan aktıkça karşılıklı intikam duygusu artacak’ dedi. Binlerce Afrinli sivilin bu çatışmalar sebebiyle ortada kalacağını belirttiler. Afrinli grup ayrıca ‘Türkiye ile aramızda kan davası yok, biz sivillerimizin ve beldelerimizin zarar görmesini istemiyoruz’ görüşünü dile getirdi. Kandil’den gönderilen ‘Azad’ kod adlı terörist ile Ebu Cuma Bennavi arasındaki tartışma giderek sertleşti. Kandil grubu, karşı tarafı ‘ihanetle’ suçladı. İki grup arasında silahlı çatışma oldu. Cinderes dışında benzer gerginlikler Şeyh Hadid ve Raco’da da yaşandı.”

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:02
  1. Kandil
  2. Afrinliler
  3. ‘Azad

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