Terör örgütü bir daha toparlanamayacak… O noktaya büyük sevkiyat hamlesi

Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğü altında Doğu Halep’ten İdlib’e geçen ılımlı muhalifler, Rejim güçleri ve İran’ın paramiliter gruplarının ağır baskısı altında. Bu baskıdan çekip alınmak adına önceki günden itibaren Azez’e geçmeye başlayan ılımlı muhalif unsurların, ailelerinin güvenliği sağlandıktan sonra Cerablus üzerinden Fırat Kalkanı operasyonuna dâhil olacakları öğrenildi. Türkiye, özellikle sivillerin de olası rejim saldırısında zarar görmemesi için Azez’deki kampları tahkim etti. 2012’den beri muhaliflerin elinde olan Azez’e gelecek olan muhalif unsurlar, Fırat Kalkanı operasyonunun da ana omurgasını oluşturacak.

FIRAT’A GÜÇ

Rejim güçlerinin İdlib’i güneyindeki Hama ve Güney Batısındaki Lazkiye’den kuşatacağı değerlendiriliyor. BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura’nın ardından Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar da Halep’in ardından Suriye’deki yeni sıcak noktanın İdlib olabileceğini belirtti. Rejim ve İran destekli grupların ardından önceki gün ABD de koalisyon uçakları ilk kez İdlib›i vurdu. Türkiye bu bölgede sivillerin katledilmesini önlemek ve Bab operasyonunu güçlendirmek için Azez’i daha fazla takviye etme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin güvenliği Gaziantep’te değil Halep’te, Hatay’da değil İdlib’te, Mersin’de değil Kıbrıs’ta, Kars’ta değil Nahçıvan’da, Artvin’de değil Batum’da, Trakya’da değil Balkanlar’da başlar” demişti.

PKK’YA DARBE

Azez’in güçlendirilmesi ve Bab’ın özgürleştirilmesi sonrasında olası Münbiç operasyonu da büyük önem taşıyor. Azez güçlendirilerek terör örgütü PYD’nin Afrin üzerinden Münbiç’e destek vermesinin önü bir anlamda alınmış olacak. Yoğun kış şartları ve sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterilen Bab operasyonu bittikten sonra diğer operasyonların planlaması yapılacak. Münbiç ile beraber Afrin ve Kobani’deki terör varlığı da bertaraf edilecek. Edinilen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen ÖSO, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahal ve 1.870 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı. Terör örgütü DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK/PYD unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten de batıya doğru olabilecek saldırılarının önlenmesi için önlemler alındı.

32 Terörist Öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ’a ait 21 hedef imha edildi, 32 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle dört buçuk aydır yürütülen harekatta bin 536’sı DEAŞ’lı, 306’sı PKK/PYD’li olmak üzere toplamda bin 842 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

BAB OPERASYONU’NDA 46’INCI ŞEHİT

21 Aralık’ta düzenlenen DEAŞ saldırısında yaralanan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan (33), Gaziantep’te tedavi edildiği hastanede şehit oldu. Cenazesi memleketi Amasya’ya gönderilecek şehidin babası “Ben de emekli bir askerim. Allah oğlumun ve diğer şehitlerin şehadetini yüce katında kabul buyursun” dedi.

REJİMDEN DEAŞ İTİRAFI

Suriye’de Esad’ın partisi Baas’ın kontrolündeki meclisin genel sekreteri Halid Abbud, rejim istihbaratının terör örgütü DEAŞ’ın içine sızdığını ve yönlendirdiğini itiraf etti. Abbud, rejimin televizyon kanallarından ‘Suriye Televizyonu’nda yayınlanan bir programda Ankara’yı üstü kapalı şekilde tehdit ederek, örgütün Türkiye’deki eylemlerinin ancak rejimle işbirliği yaparak durdurulabileceğini öne sürdü. Milletvekili şu ifadeleri kullandı: “DEAŞ nerede, Nusra nerede? Şam etrafında. Peki, neden Şam’da patlamalar olmuyor? Suriye’nin istihbaratı, bu tür şebekelerin içine sızabildi. Türkiye’de yaşananları durdurmanın bir yolu var: Suriye’nin güvenlik kurumlarıyla işbirliği yapılırsa önüne geçilebilir.”

RUSYA SURİYE’DEKİ GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye’deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını belirtti. Yetkililer, Rusya’ya geri dönecek ilk grup arasında ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ve personelinin de yer alacağını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı doğrultusunda Suriye’deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını açıkladı. Putin, Suriye’de 30 Aralık’ta Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde başlayan ateşkesin ardından Suriye’deki Rus askeri varlığının azaltılmasını istemişti. Rusya’nın Suriye’deki güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov Kuznetsov’un güvertesindeki jetlerin Suriye›de göreve başladıkları Kasım 2016’dan beri 117’si gece saatlerinde olmak üzere 420 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

DUTERTE’DEN MANİDAR ZİYARET

ABD ile girdiği polemiklerle bilinen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Manila Limanı’nındaki Rus savaş gemilerine manidar bir ziyaret gerçekleştirdi. Rusya’nın Filipinler Büyükelçisi önderliğindeki heyetle birlikte savaş gemilerinin komutanıyla bir araya gelen Duterte, geminin ziyaretçi defterine “Çok Yaşayın! Daha sık gelin” yazdı.