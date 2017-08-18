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Terör örgütü aynı aileden 7 kişiyi infaz etti!

DAEŞ terör örgütünün Kerkük'te bir polisin 7 kişilik ailesini infaz ettiği belirtildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:48
Terör örgütü aynı aileden 7 kişiyi infaz etti!

Kerkük İlçe ve Nahiyeler Polis Müdürü Albay Serhat Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gecenin geç saatlerinde Peşmerge mevzileri arasından Kerkük'ün kuzeybatısındaki Dibis ilçesinde bulunan bir köye sızan DEAŞ'lı teröristler bir polisin evini bastı. Binbaşı rütbesindeki polisin görevde olmasını fırsat bilen teröristler evde bulunan 7 kişiyi önce kaçırdı sonra da katletti" dedi.

Kadir ayrıca, olay sırasında Peşmerge güçleri ile DEAŞ militanları arasında çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğünü aktardı.

Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ile ona bağlı 4 kasaba, Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 12:48
  1. kerkük
  2. peşmerge
  3. DEAŞ
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