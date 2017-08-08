Terör örgütü Almanya'da miting yapacak!

YENİAKİT.COM.TR - DHKP-C, FETÖ ve PKK'ya kucak açan Almanya'da bir skandal haber daha geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7 Temmuz'da gerçekleşen G-20 zirvesinde Almanya'da yaşayan gurbetçilerle buluşmasına izin vermeyen ve salon tahsis etmeyen Almanya teröre destek vermeye devam ediyor.

Alman hükümeti Terör örgütü PKK'nın 16 Eylül'de Almanya'nın en önemli metropollerinden biri olan Köln kentinde sözde miting yapmasına izin verdi.

''Kürt kültür Festivali'' adı altında düzenlenecek mitinge terör örgütü sempatizanları Türkiye alehine pankartlar açması bekleniyor.

Sözde festival takip komitesi bir açıklama yayınlayarak ''Halkımızın direniş ruhu bizim için cesarettir'' ifadelerini kullanarak, adeta 16 Eylül'de Türkiye'ye karşı gerçekeleştirecekleri mitingin şifrelerini'de vermiş oldu.

Miting için yayınlanan belgede, terör örgütü'nün ''Kürdistan'' ifadeleri dikkat çekiyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr