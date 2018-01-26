Terör örgütü 70 köyü işgal etti

Terör örgütü DEAŞ'in İdlib ve Hama kırsalında en az 70 köyü ele geçirdiği bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İdlib ve Hama doğu kırsalında Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) öncülüğündeki muhalif güçlere karşı savaşan terör örgütü DEAŞ, iki bölgede en az 70 köy ve beldeyi kontrol altına aldı.

Rusya ve İran tarafından desteklenen rejim güçlerinin 9 Ekim 2017 tarihinde Hama doğu kırsalındaki Ukayribat bölgesinde açtığı bir koridorla DEAŞ teröristlerinin Hama doğu kırsalında HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçisi sağlanmıştı.

HTŞ'ye bağlı medya organları tarafından DEAŞ'e açılan "koridor" ile ilgili yapılan açıklamalarda, örgütün bu koridoru kullanarak çok sayıda savaşçıyla birlikte ağır silah ve askeri aracı da bölgeye soktuğu belirtilmişti.

Suriye'den haber aktarımı yapan yerel kaynaklar, DEAŞ'in muhalif güçlerin kontrolündeki bölgeye sızmasının ardından kontrol altına aldığı köy ve belde sayısının 70'i bulduğunu aktarıyor.

Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilerde, Rusya ve İran destekli rejim koalisyonuna bağlı güçlerin, DEAŞ'in Hama ve İdlib doğu kırsalında muhalifler karşısındaki ilerleyişine göz yumduğu ve örgütü istenilen askeri taktik dahilinde kanalize ettiği belirtiliyor.