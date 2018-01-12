Terör örgütlerini Batı yönetiyor

Terör örgütlerinin hamisi ABD, terör örgütü PKK’nın, Suriye’deki işgalci uzantısı PYD/YPG’nin DEAŞ terör örgütü ile anlaşarak Rakka’dan güvenli şekilde çıkarttıktan sonra, militanların bir kısmını PYD/YPG saflarına kattığı ortaya çıktı. Daha önce DAEŞ saflarında katliamlara imza atan teröristlerin bir bölümü, ABD ve Batılı ülkelerin desteklediği terör örgütü PYD/YPG saflarına geçerek burada terör estirmeye devam ettikleri ortaya çıktı. İstihbarat ve bölge kaynaklarına göre Rakka’dan çıkan 400’e yakın DEAŞ’li teröristten 120’ye yakınının, önce Rakka’ya döndüğü, buradan da Afrin başta olmak üzere, terör örgütünün işgal ettiği bölgelere gönderildiği ileri sürüldü.



Bir çoğu canlı bomba olacak



DEAŞ saflarında aldıkları gerilla eğitiminde başarılı olan DEAŞ militanlarının, PYD/YPG kamplarında eğitim faaliyetlerinde yeni militanları eğittikleri ileri sürüldü. Özellikle canlı bomba, el yapımı patlayıcı (EYP) üretme, Dron ile saldırı düzenleme gibi konularda tecrübeli olan teröristlerin kamplarda diğer teröristleri eğittikleri belirtildi. Bu teröristlerin, ülkelerine dönemeyen DEAŞ terör örgütüne katılan Avrupalılar olduğu iddia edildi. Ülkelerine dönemedikleri için gidecek yer bulamayan teröristleri PYD/YPG saflarına kattığı değerlendiriliyor.



TÜRKİYE RAHATSIZLIĞINI BİR KEZ DAHA BİLDİRDİ



Terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin işgalindeki Afrin, uzun bir süredir Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehdit ve saldırılarla gündeme geldi. Afrin’de adeta, PYD/YPG terör örgütleri unsurlarına kalkan olan ABD unsurlarının bölgeden çekilmesi için yetkililer birkaç kez uyarıldı. Türkiye için büyük önem taşıyan Afrin için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat Kalkanı Harekatı’yla attığımız adımı Afrin ve Münbiç’te devam ettireceğiz. Ardından da tüm sınır boylarını huzura kavuşturarak bu süreci tamamlayacağız” diyerek operasyonda Türkiye’nin ısrarlı olduğunu dile getirdi. Son olarak önceki gün Başkent kulislerine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, ABD askerlerinin PYD/YPG’ye kalkan olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. ABD, Afrin’e düzenlenecek operasyon için son kez uyarılırken, PYD/YPG’nin oluşturduğu yeni ordu konusunda gündeme geldi.