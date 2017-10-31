Terör örgütlerine karşı teyakkuza geçildi

GÖKSEL ÇAĞLA / ANKARA - Terör örgütü PKK’nın 27 Kasım 1978’de kuruluşu ve 1. kongresini yapması örgüt için adeta eylem ayı olarak değerlendirilir. Bu nedenle güvenlik güçleri, son günlerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlara da dikkat çekerek, “Misilleme” olabileceği uyarısında bulunuldu.

Güvenlik güçleri, terörle mücadelede gelinen son değerlendirmeler anlatılarak, “Misilleme” olasılığına karşı teyakkuza geçirildi. Emniyet makamlarının, kasım ayının tarihteki önemine de işaret ederek tüm personeli uyardığı, diğer terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve uzantılarının kullanılarak ses getirecek sansasyonel eylem yapabileceği vurgulandı. Personel, Türkiye’de ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla terör örgütlerinin oldukça fazla güç kaybı yaşadıkları, kışı geçirebilmek ve toparlanma yapabilmek için ses getirecek eylem hazırlığında olabilecekleri aktarıldı. Üniversiteleri hareketlendirmek ve “Başkaldırı” eylemleri için 6 Kasım YÖK’ün kuruluş yıldönümü bahanesiyle marjinal gruplar kullanılarak öğrencilerin sokak eylemlerine taşınabileceği vurgusu da yapıldı.

KASIM’I KRİTİK AY YAPAN TERÖR OLAYLARI TAKVİMİ

- 05-11 Kasım 2002 - İstanbul Küçükarmutlu müdahalesinde (4) örgüt mensubunun ölü ele geçirilmesi.



- 10 Kasım 2016’da Mardin’in Derik kaymakamlık binasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda kaymakam Muhammed Safitürk hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Saldırıyı PKK’nın uzantısı YPS üstlendi.



- 12 Kasım 1998 terör örgütü PKK`nın elebaşı Abdullah Öcalan, İtalya`nın Başkenti Roma`da Abdullah Sarıkurt adına düzenlenmiş sahte pasaportla Libya ya da Sudan’a gitmek isterken Roma Havalimanı’nda yakalanması.



- 13 Kasım 1998: Abdullah Öcalan, tutuklandı. Regina Celia Cezaevi’ne kondu. Ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle Palestrina Hastanesi’ne götürüldü.



- 15 Kasım 2003: İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Neva Şalom ve Şişli’de bulunan Beth İsrail sinagoğuna bombalı saldırı yapılması.



- 20 Kasım 2003: İstanbul Levent’deki HSBC Bank Genel müdürlüğü (İngiliz Bankası) binasına ve Beyoğlu’nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu binasına bombalı intihar saldırısı yapılması. Saldırıyı hem IŞİD hem PKK’nın uzantısı TAK üstlendi.



- 2016 Kasım’da Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki ek emniyet binası önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 sivil ve iki polis hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.