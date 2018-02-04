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Terör örgütlerine gönderilen ağır silahlar yakalandı

Suriyeli askeri muhalifler, Afrin'deki PYD/PKK'lılara gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir tanker ele geçirdi.

04 Şubat 2018 Pazar 22:27
Terör örgütlerine gönderilen ağır silahlar yakalandı

Suriye'nin batı Halep kırsalındaki askeri muhalifler, Suriye-Türkiye sınırında PYD/PKK işgalindeki Afrin'e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakaladı.

Suriyeli askeri muhalif gruplardan Nurettin Zenki, Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilmek üzere, içine çok sayıda ağır silah gizlenmiş bir akaryakıt tankeri ele geçirdiğini duyurdu.

İlk yapılan incelemede, PYD/PKK'ya silahların götürülmesine bir araç tüccarının aracılık ettiği öğrenilirken, sevkiyatın arkasında kimin olduğu henüz araştırılıyor.

Muhalif kaynaklar, silahların Afrin'e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı kullanılmak üzere gönderildiğine dikkati çekti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 22:27
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