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'Terör örgütlerine destekler çekilse bir hafta dayanamazlar'

Dünyanın hiçbir başkentinin terör saldırılarından uzak olmadığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Çok açık söylüyorum, bu terör örgütlerinin arkasındaki destekler çekilsin, bütün terör örgütleri bir hafta içerisinde yok olur gider" dedi.

'Terör örgütlerine destekler çekilse bir hafta dayanamazlar'
Eklenme: 21 Aralık 2016, 23:01
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Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki kongre sarayında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen 11. İslam Enformasyon Bakanları Konferansı sırasında ikili görüşmeler gerçekleştiren Kurtulmuş, ülkenin resmi televizyonu El İhbariye'nin sorularını yanıtladı.

Terör örgütlerinin İslam ülkelerinde artış gösterdiğine işaret edilerek, terör örgütleriyle mücadelede nasıl bir yol izlenebileceği yönündeki soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin de terör örgütlerinden çok çektiğini ve halen terör örgütleriyle mücadelesini, hatta savaşını sürdürdüğünü söyledi. Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir başkenti terör saldırılarından uzak değildir. Terör saldırılarına karşı emniyetli değildir. İster DEAŞ, ister El Kaide, ister Boko Haram, ister PKK, ister başka örgütler olsun bunların her birisinin arkasında birtakım ülkelerin istihbarat, silah, siyasi, lojistik destekleri vardır. Çok açık söylüyorum, bu terör örgütlerinin arkasındaki destekler çekilsin, bir hafta hiçbir terör örgütü dayanamaz, bütün terör örgütleri bir hafta içerisinde yok olur gider" diye konuştu.

'İSLAM ÜLKELERİ OLARAK MÜCADELE VERMELİYİZ'

Bundan sonra kimsenin terör örgütlerine karşı çifte standartlı olmadan mücadele verilmesi gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi: "İslam ülkeleri olarak da çok samimi bir şekilde hep beraber, hiçbir ayrım gözetmeksizin bu terör örgütlerine karşı mücadele vermek zorundayız. Çünkü bu terör örgütleri sadece insanlarımızın canına kast etmiyor, sadece ülkelerimizin ekonomik ve siyasi olarak doğru bir şekilde yönetilmesini önlemeye çalışmıyor, aynı zamanda mukaddes dinimizin o yüce adını kirletmeye çalışıyorlar. Dünyada zaten var olan İslam karşıtı bir kavganın daha da güçlenmesine neden oluyorlar."

 

 
EtiketlerSuudi Arabistan1. İslam Enformasyon Bakanları Konferansı
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Tele Ferik

Ekmek 25 kuruş olsa benzin 1 lira. Ahh Numan efendi iyi diyonda lafla peynir gemisi yurumuyo. Bu işler oyle olaydi sana ne ihtiyaç vardi. Gerci yokta...misal..

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