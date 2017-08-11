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'Terör örgütlerinden uzak durun' diyen imama 'sesini kes' kurşunu

Cuma vaazında PKK ve FETÖ dahil, terör örgütlerinden uzak durulması gerektiğini anlatan imam Murat Gündoğdu evinde kaleşnikoflu saldırıya uğradı. FETÖ ve PKK işbirliğinden şüpheleniliyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:50
'Terör örgütlerinden uzak durun' diyen imama 'sesini kes' kurşunu

İstanbul'da vaazları sırasında cemaatine İslam'ın bir barış dini olduğunu ve terör örgütlerinden uzak durulması gerektiğini söyleyen imam Murat Gündoğdu'nun (40) kaldığı lojman, gece yarısı kaleşnikoflu saldırıya uğradı. Murat Gündoğdu ve bir yaşındaki çocuğu saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken, saldırının FETÖ-PKK işbirliği ile yapılmış olabileceği kaydedildi.

İMAMIN LOJMANI TARANDI

Sultangazi Cebeci Camii'nde üç yıldır imamlık yapan Murat Gündoğdu, son cuma vaazında İslamiyet'in barış dini olduğunu belirterek, terör örgütleri ve yandaşlarının faaliyetlerinden uzak durmaları konusunda cemaatini bilgilendirdi. İmam hem vaaz sırasında hem de vaazdan sonra tehdit edildi. Çok geçmeden de perşembe sabaha doğru da bulunduğu lojmanlar silahla tarandı. Dün olaydan sonra emniyete ifade vermek için giden Murat Gündoğdu'nun yaşadığı saldırı konusunda bilgi veren bacanağı Barış Yılmaz, şunları söyledi:

ÖNCE TEHDİT ETTİLER

"İmamımız, cuma vaazı sırasında FETÖ, PKK, DHKPC ve DEAŞ gibi terör örgütlerini lanetledi. Bunlara veya siyasi kanatlarına yardım etmenin, desteklemenin İslam'a aykırı olduğunu ifade etti. İmamımız konuşmaya başlayınca din-vatan sevgisi ağır basar ve biraz sert konuşur. Bu sırada, cemaatten biri hocaya, 'Sen imamsın, bu şekilde konuşamazsın' diyor. Bu kişi, güvenlik kayıtlarından tespit edildi. Görüntüleri emniyete teslim edildi. Hemen arkasından salı günü, kendisini Denizli'de müftü olarak tanıtan bir kişi imamımızı telefonla arayarak, benzer şekilde hakaret ediyor. İmamımız, 'Sen benim idari olarak sorumlum olan müftüm değilsin' diyor ve konuyu amirlerine de iletiyor. Dün gece saat 04.00 sıralarında, imamımız bir yaşındaki Ayşe bebeğine mama yedirmek için kalktığında, evi silahla taranıyor. Evin içine kurşunlar giriyor, bebeğinin üzerine kapanarak yere yatıp şans eseri kurtuluyor."

İKİ ÖRGÜTÜN İŞBİRLİĞİ Mİ

Saldırı sonrasında güvenlik kamerası kayıtlarından olaya karıştığı sanılan iki aracın tespit edildiği ve konuya dair bir şüphelinin gözaltına alındığı yönünde bilgi olduğunu kaydeden Barış Yılmaz, "Bize gelen ilk bilgiler, bu saldırının terör örgütleri PKK-FETÖ işbirliği olabileceği şeklinde" diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:50
  1. İmama kurşun
  2. lojman tarandı
  3. terör örgütleri
  • polis olay yerine gitsinpolis olay yerine gitsin1 sa önce
    CEVAP :EVİ KURŞUNLANAN KİŞİ ASLA ASLA ASLA ASLA ASLA ASLA KARAKOLA İFADE VERMEYE GİTMEYECEK. Polis Olay Yerine Gelip Orada İdade Alacak ve İnceleme Yapacak. Polisi gece 4 te aradın geldi mi ???
  • HrnHrn1 sa önce
    diyanette nasıl yuvalanmışlar, diyanette adam gibi dürüst bir müftü çıkmazmı ya, hepsi hain çıktı nerdeyse hayret ki hayret, ALLAH CC HİDAYET VERSİN HEPİMİZE, İSLAM ALEMİNİ DEVLETİMİZİ DİN DÜŞMANLARINDAN HIFZI HİMAYE EYLESİN CUMA GÜNÜNÜN BEREKETİNİ, VELİLERİN HATIRINA, AMİİİN A. 'S. A. 'S. MUHAMMED
  • ahmetahmet1 sa önce
    ALLAH c.c müm in kullarını kafirlerin,fitnecilerin,teröristlerin şerrinden korusun.amin.
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