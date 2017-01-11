Terör örgütleri çağımızın barbarları

YENİ AKİT / ANKARA - Beştepe’de kaymakamlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok alanda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin mücadelesini ‘milli’, ‘yerli’ bir konseptle ve ‘sadece kendi evlatlarıyla’ vermesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, tüm terör örgütlerini çağımızın barbarları olarak nitelendirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Kaymakamlar Toplantısı”ndaki konuşmasında, “10 Ocak İdareciler Günü” vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, tüm idarecilerin gününü kutladı. Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan tüm idarecileri rahmetle yad eden Erdoğan, idarecinin sadece devletin gücünü değil aynı zamanda şefkatini de temsil ettiğine dikkati çekerek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ derken işte bunu kastediyoruz. Bunun için idarecilerimizi devletle millet arasındaki köprüler olarak görüyoruz” diye konuştu.

MAZERETTEKİ MAHARET İCRAATTA GÖSTERİLMELİ

Konuşmasına “Öyle idarecilerimiz var ki mazeret üretirken gösterdiği mahareti iş üretirken ortaya koysa zaten mesele bitecek” ifadesiyle devam eden Erdoğan, “Başarılı olan arkadaşlarımızı ‘marifet iltifata tabidir’ sözüne uygun şekilde takdir ederken aynı çabayı göstermeyenleri de süratle ayıklamak mecburiyetindeyiz. Unutmayınız ki yeni Türkiye’yi biz sizlerle birlikte inşa ediyoruz, sizlerle birlikte inşa edeceğiz. İnşallah bu süreci hep birlikte alnımızın akıyla yönetecek ve ülkemizin önünü açacağız, buna iman etmemiz lazım, buna inanmamız lazım” şeklinde konuştu.

DEAŞ’IN HAMİLERİ...

Bölgesel güvenlik gelişmelerine de değinen Erdoğan, “Dikkat ederseniz biz ne zaman sahaya indiysek bu ülkelerle ilgili tehdit değerlendirmeleri ve öncelikleri o anda değişti. Düne kadar DEAŞ’la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ’ı himayeleri altına alacak hale geldiklerini ibretle takip ediyoruz. Bölgenin tarihi, dini, etnik, kültürel yapısını dikkate almadan tamamen kâğıt üzerindeki planlamalarla yürütülen projeler birer birer çöküyor” değerlendirmesinde bulundu.

“GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ İÇİN SALDIRIYORLAR”

İçeride ve dışarıda çok büyük saldırı altında olunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu saldırı zayıf bir ülke olduğumuzdan kaynaklanmıyor, güçlü, güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar yapılıyor. Suriye ve Irak’ta yaşanan her gelişme ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu ülkelerde ortaya çıkan insani krizlere duyarsız kalmamız kesinlikle söz konusu olamaz. Tüm dünya sırtını dönse, kapılarını kapatsa dahi bu bölgelerde yaşayan insanlarla ortak geçmişimizi, akrabalık ilişkilerimizi ve müşterek kültürümüzü unutup biz de aynı yola başvuramayız.”

Türkiye’nin 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ettiğini hatırlatan Erdoğan, teröre odaklanıp ekonomiyi ihmal etmememiz gerektiğine de dikkat çekti.

Bunun yanında FETÖ ile mücadelenin önemine de değinen Erdoğan, “Gerek FETÖ gerekse bölücü örgütlerin devlete sızmış elemanları sebebiyle yaşanan sıkıntılara karşı da dikkatli olmalıyız. Terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin devletten temizlenmesi, en az silah kullanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi kadar önemlidir. Çünkü, birinin desteği olmadan ötekinin hareket alanı elde edebilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

“DEAŞ, FETÖ, DHKP-C HEPSİ BİR”

Terör örgütlerinin, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, bu uğurda ellerindeki tüm malzemeyi kullandığını ve kullanmaya devam ettiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Zahirde birbirlerine düşman gibi gözüken örgütleri, kesimleri bu amaçla bir araya getirip, iş birliği halinde çalıştırıyorlar. Türkiye’nin karşısında, isimleri farklı harflerden oluşuyor ve söylemleri farklı görünüyor olsa da, aslında aynı örgüt var. Biz, bunların topuna birden ‘terör örgütü’ diyoruz, mensuplarına da ‘terörist’ diyoruz. Maruz kaldığımız saldırılar gösteriyor ki, bölücü örgütte DEAŞ, FETO ve DHKP-C ile arasında bizim açımızdan herhangi bir fark yoktur. Hepsi de ülkemizin ve milletimizin düşmanıdır. Hepsi de gözünü kan bürümüş, ellerine fırsat geçtiğinde devletimizi yok etmeye ant içmiş, zihinlerini ve bedenlerini kiraya vermiş bir katiller güruhudur. Bu örgütler, yıllardır kullananları dahi dehşete düşüren, kan dökücülükleriyle çağımızın barbarları durumundadır. Dikkat ediniz. Bu tür kanlı yapılar, en büyük gücü, terör konusundaki hassasiyetleri, sadece kendi sınırlarından ibaret olan devletlerden alıyor.”

MÜCADELE, DAYANIŞMA, İŞ BİRLİĞİ ŞART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bunun için bölgesinde yürüttüğü tüm operasyonları tek başına, kendi imkanlarıyla ve kendi evlatlarıyla yürütmek mecburiyetinde olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, şu görüşlere yer verdi: “Dostluk, müttefiklik, iyi ilişkiler, dayanışma, iş birliği gibi hususlar ancak bu siz güçlüyseniz bir karşılık buluyor. Yoksa, inanın sözden ibaret kalıyor. Bunun için Türkiye olarak, güçlü olmak zorundayız, ülke olarak güçlü olmalıyız, hükümet olarak güçlü olmalıyız. Askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla, savunma sanayiimizle, hariciyemizle güçlü olmalıyız. Elbette, en

başta mülkiye teşkilatımızla güçlü olmalıyız. Sizlerin, normal zamanlardaki görevleri, şöyle bir rutin kavramı içinde ifade edilebilir. Fakat, yaşadığımız dönem, rutin bir dönem değildir, olağanüstü bir dönemdir. Bugün Türkiye, unutmayın, yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir. Öyleyse, çalışmalarımızı da bu olağanüstü hale mütenasip bir şekilde yürütmek durumundayız. Öncelikle, hiçbir terör örgütüne karşı en küçük müsamaha göstermeyeceğiz. Mülki idare amirlerimiz, merkezde ve her ilimizde, ilçemizde isim isim, bina bina, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle her şeye hakim olmalıdır”.