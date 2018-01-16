Terör Ordusuna Rusya-Esed resti

Şeytan Amerika’nın Türkiye’ye yönelik kirli tezgahı 30 bin kişilik terörist ordusuyla deşifre olurken, Rusya ve Suriye de Coni’ye tepki gösterdi...



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Amerika’daki eski Obama yönetimiyle şimdiki Trump yönetimi arasında Suriye politikası konusunda köklü farklılık yok. Maalesef yenisi de eskisi gibi Suriye’deki ateşi söndürmek yerine Suriye’deki rejimi devirmek için her yolun mubah olduğu düşüncesiyle hareket ediyor. ABD Dışişleri Bakanları Kerry ve ardından Tillerson gözümün içine bakarak defalarca Suriye’de bulunmalarının amacını DEAŞ ile mücadele için olduğunu söylediler. Günümüzde bize göre DEAŞ yenilgiye uğratıldı. ABD ise bizim bu görüşümüzü paylaşmayarak Suriye’de bulunmaya devam etmesinin çok farklı amacı olduğunu gösteriyor. Suriye toprak bütünlüğünün korunmasını istemedikleri davranışlarından anlaşılıyor. Fırat nehri boyunu, Türkiye ve Irak sınırını kontrol etmek amacıyla kurulan sözüm ona ordu besbelli Suriye’yi parçalama amacı taşıyor. Üstelik bunu hiçbir BMGK kararı olmaksızın başına buyruk yapmak istiyor. Rusya ABD yönetiminden bu vahim konu hakkında bir an önce izahat bekliyor” dedi.



Suriye hükümeti ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yeni bir silahlı güç oluşturmasını ülkenin egemenliğine “açıktan bir saldırı” olarak niteleyerek sözde ordu kararı kınandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, “Amerikan yönetiminin yaptığı şey ülkeleri parçalamak ve krize yönelik çözümleri engellemek. Bu da bölgedeki yıkıcı politikası bağlamında ortaya çıkıyor” dedi. Dışişleri, “Suriye ordusu, ülkedeki herhangi bir ABD ve onun araçlarının varlığına son vermeye kararlıdır” ifadesi kullanırken, PKK/YPG’li teröristler hain olarak ilan edildi.