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"Terör operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı"
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Terör operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı. Biri Beşiktaş Stadyumu saldırısını organize eden sonra firar eden bir kişidir. Diğeri Vezneciler saldırısının organizasyonunda yer aldığı değerlendirilmektedir." dedi.
13 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
İstanbul Valisi Vasip Şahin
terör
operasyon
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