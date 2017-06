"Terör operasyonları yoğunlaşacak"

TRABZON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Soylu, buradaki konuşmasında, bombalı saldırı hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını hatırlatarak, "Kahraman arkadaşlarımız, Hatay’a intikal etmeye çalışan 5 DEAŞ’lı teröristin üzerine atlayarak onları etkisiz hale getirdiler. Bu şu demektir; 'Sen milletimize bir şey yapma. Üzerine atlayarak onu etkisiz hale getireyim, benim canıma ne olursa olsun' Bu üstün düşünce ve üstün bir anlayıştır." ifadesini kullandı.

Dün de Van'da kenti karıştırmak isteyen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Soylu, "Bütün arkadaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimiz her biri en üst seviyede bir dikkatle ve yüksek moralle görevinin başındadır. Bu konuda milletimiz hangi kararlılık içindeyse, gerek komutanlarımız, gerek emniyet müdürlerimiz, gerek canparelerimiz, gerek güvenlik korucularımız her birisi aynı kararlılık içindedir." diye konuştu.

"Tarihin en fırsatı yüksek dönemi içinde bulunmaktayız." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Hatırlarsınız, konuşmalarımda 'son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz.' dediğimde, ses Pensilvanya’dan geldi. Oradaki ahlaksız, bana hakaret ederek ve yukarıdan aşağıya ağza alınmayacak kelimeleri orada değerlendirerek, hain kimliğini bir kez daha ortaya koydu. İstekleri bu ülkenin güçlü olması değildir. İstekleri bu ülkenin ve bu milletin teslimiyetidir. Bu millet teslim olmadı, inşallah teslim de olmayacak.

Yapılacak çok şeyler var. Göç politikamızdan, istihdam ve iş politikamıza kadar her birimizin elinde bir fırsat var. İş adamlarımızın, bürokratlarımızın, memurumuzun, işçimizin, toprağı verimli biçimde biçmek, ekmek durumunda olan çiftimizin 'daha iyisini üreteyim, daha kalitelisini üreteyim, gelen turiste daha iyi hizmet edeyim' diyen insanımızın, öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, bilim adamlarımızın, herkesin… Topyekün bir seferberliğin, kalkınma, büyüme seferberliğinin ve topyekün demokrasi seferberliğinin bugün tam da mihengi noktasındayız."

Soylu, milletin 16 Nisan'da bir karar verdiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kararın şekli çok açık, artık 5 yılda yapacağımız işleri 2-2,5 yıl içinde yapmak istiyoruz. Zamandan, insan kaynağından tasarruf etmek istiyoruz ve aslında geleceğe daha hızlı ve emin adımlarla koşmak istiyoruz. Verimliliğimizi artırmak istiyoruz. Bu seferberliği 81 milyon başlattığımız, ortaya koyduğumuz andan itibaren bilmenizi istiyorum ki önümüze dağlar dayanmaz, bu kadar açık ve nettir. Dağların dayanmadığını, sadakatle memlekete bağlılığını ortaya koyan evlatlarımızın o mücadelelerinden görüyoruz."

Türkiye'nin, tarihinin en önemli terör mücadelesini verdiğini belirten Soylu, "Şunu çok net söyleyeyim; önümüzdeki aylarda biraz daha bu konuda operasyonlarımız hem yoğunlaşacak hem de bu operasyonlarda farklı neticeler de olabilecek. Şehirlerdeydiler tasviye ettik, şehirlerin yakınlarındaki köylerdeydiler tasviye ettik ve sınırlarımızdan içeri girmelerini engelleyebilmek için Suriye sınırı ve İran sınırı başta olmak üzere duvarlar gerçekleştiriyoruz. Suriye sınırının önemli bir bölümünü duvarlarla kapattık ve teknolojik birtakım katma değerlerle de besleyeceğiz ve oraları emin bir hale getireceğiz. Aynısını İran sınırımızda da ihale ettik ve yapılmaya, şimdi mayınlar temizlenmeye başlandı." dedi.

"On yıllardır kullandıkları dağlardaki en üst bölgelerdeki mağaradalar ve bütün Türkiye’ye aslında Güneydoğu’ya ve Doğu’ya ve Amanos’a evlatlarımız her tarafa yayılmış durumdalar, tüm alana yayılmış durumdayız." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Onların etkinliklerini azaltabilmek için her yerde onları köşeye sıkıştıran, her yerde hareket kabiliyetlerini azaltmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve sükununu temin etmeye çalışan ve onları toplu yaşam merkezlerinden uzaklaştırmaya çalışan bir stratejiyi uyguluyoruz. Şu ana kadar elhamdülillah bu doğru bir şekilde gitti, artı üstüne de teknolojik kabiliyetimizi en üst noktaya taşıyarak bunu gerçekleştiriyoruz. İnsansız hava uçakları, dronlar, insanlı keşif uçakları ve tüm kabiliyetlerimizle birlikte bunu sağlamaya çalışıyoruz. Havadan, yerden her noktadan sıkıştırmayla terör örgütünü sınırlarımızın dışına itmeye çalışıyoruz. Bu, bütün güvenlik güçlerimizin azami gayretiyle ve milletimizin büyük desteğiyle beraber gerçekleşmektedir."

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın terörle mücadeleye verdikleri öneme ilişkin de şunları söyledi:

"En önemli yapılan unsurlardan bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın talimatlarını verdikleri, stratejilerini oluşturdukları, konseptini kurdukları terörün riskli olduğu, neşet ettiği yerlerde terörü etkisiz hale getirebilmek ve bunun için de El-Bab’dı, Cerablus'tu, Azez'di ve inşallah önümüzdeki günlerde başka alanlarda, oralarda etkinliği kurmak. Bu bize saldırmadan, bize medeniyetimize, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve kuvvetine saldırmadan gereğini yerine getirme aklıdır ve anlayışıdır. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Elbetteki terör örgütü ve ona talimat verenler bu cennet coğrafyanın kendi istediği gibi yürümesini istemeyeceklerdir ama takatleri tükenmektedir."

"PYD’yi, bir terör örgütünü Suriye’de kendi ortağı gibi gösterip onun üzerinden yine PKK’nın Suriye kolu olan PYD’den PKK’ya yeni nesil silahlar aktarıldığını biliyoruz ve bu yeni nesil silahlarla milletimizin canını acıtmak istediklerini de biliyoruz." ifadesini kullanan Soylu, şöyle dedi:

"Bize dost gibi görünenler, aynı masanın etrafında olduğumuz zaman demokrasiden, barıştan, evrensel hukuktan bahsedenlerin aslında bu samimiyetlerinin ne olduğunu şu ortaya çıkan tablo net bir şekilde bize göstermektedir. Bunların da üstesinden geleceğimizi ve bunları da mağlup edeceğimizi söylemek istiyorum. Şimdi bambaşka bir tablonun içindeyiz biz ve buradaki en büyük gücümüzü de bu milletin kendi özgüvenini yeniden kazandığı 15 yıllık meselenin neredeyse şahika noktası olan 15 Temmuz’daki bu milletin, o ayyıldızlı bayrağına, namusuna, hürriyetine ve ezanına sahip çıkma anlayışından görüyoruz. Bunu da inşallah bu milletle hep birlikte aşacağız."

"Biz kökü, inancı, milliyeti, gelenekleri, görenekleri, ananeleri belli olan bir milletiz. Bunun içindir ki bu büyük millete bu coğrafyayı yakıştıramıyorlar." diyen Soylu, "Şu çok açık ve net, 15 Temmuz’da ortaya konulan bu hadise, sadece bu toprakları bir işgal girişimi değildi. Bin yıllık devlet aklımızla, bin yıldır bu topraklardaki millet beraberliğimizi ve bu milletin dini İslam ile buluştuğu günden itibaren ortaya koymuş olduğu o büyük sadakati, millet olma kimliğimizi ortadan kaldırmaya yönelikti." şeklinde konuştu.

Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağın her yere görkemli bir şekilde yakıştığını gördüm de en çok yakıştığını gördüğüm yer o büyüklüğüyle nazlı nazlı dalgalanmasıyla ve görkemiyle beraber İkiyaka Dağları'nın tepesiydi.

Geçen sene terör örgütünün üs olarak kullandığı bir alanı şimdi bizim aslanlarımız, canparelerimiz bu devletin hakimiyet noktası olarak tescil ettiler."

Bakan Soylu, "Türkiye'nin sahip olduğu en önemli fırsatı liderimizdir. Coğrafyayı bilen, dünyayı bilen, o masaların etrafında defalarca muhataplarıyla beraber oturan, her türlü riske karşı milletinin bir gram hakkını kimseye vermemek için bazen bizim de anlayamadığımız ama nihayeti gördüğümüzde haklılık verdiğimiz sonuçları millet adına ortaya koyan bir anlayışın sahibi." dedi.

Kaynak: AA