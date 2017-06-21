Terör marşı ile ''adalet'' arayan CHP'liler!

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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Sözde adalet aradıkları iddiasıyla Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yürüyüşe geçen CHP'lilerin terörist marşı okudukları anlar kameraya böyle yansıdı...
21 Haziran 2017 Çarşamba 15:47
Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:47
Terör marşı
sözde adalet yürüyüşü
CHP
Kemal Kılıçdaroğlu
Ad Soyad
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