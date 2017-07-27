Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör listesine kalmasına karar verildi

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Hamas'ın listede kalmayı sürdürmesi gerektiği yönünde karar aldı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 20:11
Terör listesine kalmasına karar verildi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), PKK ve DHKP-C gibi örgütlerin de yer aldığı AB terör örgütleri listesindeki Hamas'ın bu listede kalmayı sürdürmesi gerektiği yönünde karar aldı.

ABAD’ın kararı, 2014 sonunda bir alt mahkeme tarafından alınan ve Hamas’ın listeye dahil edilmesinde prosedür yanlışlıkları olduğu, bu nedenle de listeden düşürülmesi gerektiği yönündeki kararın bozulması anlamına geliyor.

Tamil kararı

AB, Hamas’ı listeden çıkarmamış ve temyize gitmişti.

ABD ve İsrail, Hamas’ın AB listesinde tutulması için yoğun çaba harcayan ülkeler arasında yer alıyordu. ABAD, alt mahkemenin hukuki hata yapmış olabileceğini belirterek kararı gözden geçirmesini talep etti. ABAD, Sri Lanka’da faaliyet gösteren Tamil Kaplanları’nın listeden düşürülmesine yönelik kararı ise onayladı. Tamil Kaplanları, 2006’dan bu yana listedeydi. 

Gazze'de siyasi mücadele veren Hamas, 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasını savunuyor. Hamas, dini, siyasi ve sosyal bilinçlenme içinde aktif çalışıyor, siyasi liderleri Filistin ile dışarısı arasında dağılıyor. Filistin içindeki birçok ve çeşitli kurumların yanısıra, dışarıda önemli sayıda kurumdan destek alıyor.

 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 20:11
  1. HAMAS
  2. KARAR
  3. ABD
  4. ab
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah kıyarsa Türkiye...
    1. Yine laiklik sakızı... 'Müftü nikah..
    2. Meteoroloji'den sok dakika uyarısı!..
    3. Edirne'de cam kıran, kaporta ezen dolu
    4. Ulaştırma Bakanlığı'ndan Avrasya..
    5. “Panik yok! Herşey Allah’ın..
    6. İstanbul'da gündüz bir anda gece oldu!..
    7. İstanbul'da mezarlık duvarı çöktü!
    8. Eyüp'te bir depoya yıldırım düştü!
    9. Terör listesine kalmasına karar verildi
    10. Sağanak yağışı hükümete bağlayan..
    11. TBMM'deİç Tüzük teklifi kabul edildi
    12. İstanbul'da 'kırmızı' alarm... Trafik..
    13. Haydarpaşa Limanı'nda patlama! Vinç..
    14. Avrasya Tüneli trafiğe yeniden açıldı
    15. İstanbul'da sel ve dolu felaketi!
    16. Haydarpaşa patlama! Yangın başladı...
    17. ''Erkek, kadın, çocuk herkesi öldürdük''
    18. Meydan okudu: Trump'tan emir almam!
    19. Dev saldırı... Bir ilçeyi daha..
    20. Dünyanın en zengin insanı oldu
    MHP'den flaş AK Parti ve Davutoğlu açıklaması!
    MHP'den flaş AK Parti ve Davutoğlu açıklaması!
    Terim'in alacağı tazminat pes dedirtti!
    Terim'in alacağı tazminat pes dedirtti!
    9 aylık hamile kadına tecavüz edip bebeğini öldüren caninin ailesine şok! Zor ikna oldular…
    9 aylık hamile kadına tecavüz edip bebeğini öldüren caninin ailesine şok! Zor ikna oldular…
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'