Terör lideri: bizim hakkımız!

Rus Haber ajansı Sputnik'e konuşan Terör elebaşı Müslim "Böyle bir iddia gerçek değildir. Kimse bizden herhangi bir şeyden vazgeçmemizi istemedi. Federalizm projesi başarılı bir şekilde gidiyor. Biz hakkımızı istiyoruz" dİyerek skandal bir açıklama yaptı.



ASTANA GÖRÜŞMELERİ



Halep'te yaşanan kriz sonrası başlayan ateşkes süreci "ufak tefek" şeklinde adlandırılsa da yaşanan ihlallere rağmen "büyük ölçüde" korunuyor.



Ateşkes sürecinin en önemli "meyvesi" ise Kazakistan'ın Başkent'i Astana'da başlayacak görüşmeler oldu.



Rusya ve Türkiye'nin teklifi ile Esed rejimi ve muhalifler arasında kabul edilen "Astana görüşmeleri" , garantör ülkeler tarafından defalarca "BM'nin yürüttüğü Cenevre sürecinin bir devamı" olarka nitelendirilmişti.



Buna rağmen BM ve ABD'nin büyük ölçüde dahil olmadığı, "masanın dışında kaldığı" süreç muhalifler tarafından boykot edilmişti. Muhalifler 3 ocakta yaptıkları ortak açıklamada "Rejim güçleri ve müttefikleri, saldırıları sürdürerek birçok kez büyük ihlallerde bulundu" diyerek görüşmeleri boykot kararı aldıklarını belirtmişti.



Halen süren boykot kararı üzerine muhaliflerden bir açıklama gelmezken garantör ülke Rusya ve Türkiye'den sürecin "normal" bir şekilde başlayacağına dair açıklamalar geliyor.



Son olarak cuma günü (6 Ocak 2016) New York'ta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana'daki görüşmenin temelini BMGK ve Cenevre görüşmelerinin oluşturacağını ifade etti.



BM DE KATILACAK



Birleşmiş Milletler'in de Astana sürecine katılacağı öğrenildi. Birliğin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yardımcısı Michael Contet'in 4 Ocak'ta Astana zirvesine davet beklediklerini söylemesi üzerine Rusya'nın BM Daimi Temcilcisi Vitaliy Çurkin, De Mistura'nın da Astana'ya davet edildiğini açıkladı.



NE ZAMAN BAŞLAYACKA?



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta gerçekleştirileceğini açıklamıştı.