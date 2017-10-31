Terör koridoruna karşı 12 noktaya güvenlik bölgesi

Suriye'de İdlib çatışmasızlık bölgesini terörist unsurlardan temizlemek ve terör koridorunu kesmek için Türkiye'nin başlattığı 'stratejik operasyon' kapsamında hazırlanan askeri harekat planı çerçevesinde, bölgede 12 gözetleme ve güvenlik bölgesi kurulacak. İdlib'in ardından başlaması planlanan Afrin ve Menbiç operasyonları da göz önünde bulundurularak hazırlanan askeri planda Suriye'deki stratejik harekat İdlib, Afrin ve Menbiç'e hakim 12 hassas noktadan yönetilecek. Bu kapsamda İdlib-Afrin sınır hattının sıfır noktasında bulunan, Dar ta İzze'ye bağlı, hem İdlib'de hem de Afrin'de mücadele üstünlüğü sağlayacak kadar stratejik önemdeki Cebel Bereket dağında askeri konuşlanmayı tamamlayan Türkiye, burada da gözetleme ve güvenlik bölgesi kuracak.

Türkiye, İdlib'deki Ebu Zuhur ve Taftanas Askeri havalimanlarını da gözetleme ve güvenlik bölgesi çerçevesinde kontrol altına almayı planlıyor.

FIRAT KALKANI'NDAKİ TAKTİK

İdlib-Tel Rıfat güvenlik koridorunu açarak Afrin'i abluka altına alıp, terör örgütü YPG'nin Afrin ve Menbiç hattını da tamamen kesmeyi planlayan Türkiye, kritik noktalarda gözetleme-güvenlik bölgeleri ve birlikler kurarak harekatın diğer adımları için bölgeye yayılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda da benzer taktiği kullanıp büyük başarı elde eden Türkiye, aynı zamanda askeri sevkıyatı da sürdürüyor.

Sabah