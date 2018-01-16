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Terör kamplarını ABD bayrakları süslüyor

Suriye'de teröristlere kol kanat geren Amerika, Türkiye sınırında birçok bölgede bayrağını dalgalandırıyor.

16 Ocak 2018 Salı 12:13
Terör kamplarını ABD bayrakları süslüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu öncesi Amerika'ya sert uyarılarda bulunarak terör kamplarındaki bayrakların indirilmesini istemişti.

"KENDİNİZ İNDİRİN Kİ..."

"Terör örgütünün üslerinde bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım." ifadelerini kullanan Erdoğan, harekatın her an başlayabileceğini ifade etmişti.

NEREDE ABD BAYRAĞI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra, Türkiye sınırında Amerikan bayrağının dalgalandığı noktaların yer aldığı bir harita yayınlandı.

İŞTE O HARİTA

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:13
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Suriye
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Afrin
  6. ABD
  • KurdoKurdo20 dk önce
    Siz Efrin'e hele bi girin, biz nereye veya daha dogrusu kime girecegimizi goreceksiniz.
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş27 dk önce
    Yakında TÜRK bayrakları süsleyecek İnşaAllah
  • ihsanihsan37 dk önce
    eh abd kucağına oturan.....
  • Pehlivanoğlu Pehlivanoğlu 41 dk önce
    Teröristlerin dostu abdBizim dostumuz allahTeröristlerin gücü abdBizim gücümüz allahTeröristlerin gücü yahudiye köpeklikBizim arkamız Allah’a kullukYa rabbimBizleri yarattığından bu yanaHasbinin sa ve arkadaşlarının RA güç ile reisimize komutanlarımıza askerlerimize milletimizi koru ve sapıklıklığın merkezini temsil eden abd yahudi ve dostlarını perilan eyle
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Demek ki neymiş, abd bayrakları TABUT lara sarılması için hazırlık yapmış!
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