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Terör ininden etek çıktı

Diyarbakır'da tamamlanan operasyonda teröristlere ait giyim malzemelerinin arasında etek bulundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
Terör ininden etek çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde 20 Aralık saat 18.00'de başlayan "Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu" dün saat 22.00 başarıyla tamamlandı.

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ ele geçirildi, teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 doğal mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

GİYİM KIYAFETLERİNİN ARASINDA ETEK DE BULUNDU

Lice ilçesinin Dolunay, Türeli ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 5 roketatar sevk fişeği, 2 şarjör, el telsizi, 3 adet 4'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 33 metre elektrik kablosu, 2 şemsiye, 2 terörist kıyafeti, 11 örgütsel kitap, 2 çanta, araç plakası, 4 uyku tulumu ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalarda, 920 şahıs ve 266 aracın sorgulaması yapıldı, operasyon bölgesindeki 64 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirildi, 2'si silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında 836 kilo 46 gram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
  1. Diyarbakır
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????1 sa önce
    şehrin göbeğinde de meclistede vahşi mağara hayvanları gibilerzaten, kendilerine uygun şu mekânlarda yaşasinlar onlara fazla bile,nelerine gerek güzelim Türkiye/anadolu coğrafyası,siyaset,diplomasi,kardeşlik, insanlık,vatandaşlık
  • 4 sa önce
    Korkaklar karı eteğinin altına gizlenseninde sizi bulup yok edecek Türk askeri
  • Çelik YumrukÇelik Yumruk5 sa önce
    Satılmış abd köpekleri , kanı bozuk soysuzlar
  • Tuncay kozaTuncay koza5 sa önce
    Bunlar bos zamanlara da gay cilik oynuyorlar
  • Halit ülkerHalit ülker7 sa önce
    Haydar senin kinin muslumanlaramı anlamadım pkk gavur dinsiz ataistleri tasmalı köpekleri değilmi yoksa sendemi haydar.
  • 145314538 sa önce
    Söze bakarım lafmı,söyleyene bakarım adammı
  • EskişehirEskişehir8 sa önce
    Dansöz olacakken son anda dağa çıkmışlar galiba bunlar eşcinseller
  • mehmetmehmet8 sa önce
    Arkadaslar bugune kadar daha pkk nedir tanimi yapilmamis size kisa ve öz anlatayim.Pkk=firavun, nemrut,ebu leheb,yecuc mecuc ve deccalin son görevlileri yani hz Ademden gunumuze gelmis tum şer ve seytan idolojlerin toplamidir. Ayrica bakara suresinin 8 ile 20 ayetleri tamamen pkk yi anlatiyor. Pkk ya destek vermek musaya karsi firavunun safinda yer almaktir. Simdi durun pkk bayragi kimden devraldi bir dusunun hdp yeen yakin parti hangisi ise ondan davraldi.
  • Fahrettin paşaFahrettin paşa8 sa önce
    Haydar bodrumlarda gebereceksiniz etek giyip gizlenceksiniz ama askerimizden kaçamıcaksınız leş sürüleri . Gebereceksiniz
  • Alparslan1071Alparslan10718 sa önce
    Haydar adlı tıfıl ' etegin sahibi senmisin kız yoksa...?
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