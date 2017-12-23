Terör ininden etek çıktı
Diyarbakır'da tamamlanan operasyonda teröristlere ait giyim malzemelerinin arasında etek bulundu.23 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde 20 Aralık saat 18.00'de başlayan "Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu" dün saat 22.00 başarıyla tamamlandı.
TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ ele geçirildi, teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 doğal mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
GİYİM KIYAFETLERİNİN ARASINDA ETEK DE BULUNDU
Lice ilçesinin Dolunay, Türeli ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 5 roketatar sevk fişeği, 2 şarjör, el telsizi, 3 adet 4'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 33 metre elektrik kablosu, 2 şemsiye, 2 terörist kıyafeti, 11 örgütsel kitap, 2 çanta, araç plakası, 4 uyku tulumu ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalarda, 920 şahıs ve 266 aracın sorgulaması yapıldı, operasyon bölgesindeki 64 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirildi, 2'si silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYONLAR SÜRECEK
Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında 836 kilo 46 gram esrar ele geçirildi.
Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.
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